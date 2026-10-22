Se confirma el regreso de Glee con Lea Michele a la cabeza pero las críticas no se hacen esperar: "Esto da miedo"

El anuncio oficial del regreso de Glee ha vuelto a situar a Lea Michele en el centro del foco mediático.

Aunque tras el desenlace de la exitosa serie musical en 2015 la actriz de 40 años tuvo apariciones menores en proyectos de cine y televisión (destacando únicamente su colaboración con Ryan Murphy en Scream Queens (2015-2016)), su carrera experimentó un potente resurgimiento profesional a partir de 2022.

Aquel año se incorporó al elenco de Broadway de Funny Girl en el papel de Fanny Brice, una aclamada interpretación que generó una enorme atención mediática por su innegable paralelismo con su personaje de Glee, quien soñó durante años con interpretar a Fanny en la ficción antes de conseguir el papel y dejarlo atrás.

Ahora, tras haber sido nominada en su día a un premio Emmy y a dos Globos de Oro por su trabajo en la comedia musical, Michele encara su gran vuelta a las series retomando el papel de Rachel Berry.

Lea Michele en Glee | Cordon Press

Fuentes cercanas al proyecto confirmaron a la revista Variety su participación en el reboot que prepara 20th Television para Hulu y Disney+ manifestando: "Ella está dentro", mientras que otro informante añadió que "Aún es pronto, pero nos sentimos bien y estamos contentos de que el grupo vuelva a estar junto".

Este regreso no toma por sorpresa a sus seguidores, ya que tan solo unas semanas antes de que la página oficial de Instagram de la serie publicara el mensaje "Es oficial, Glee vuelve", la propia Michele se sinceró en E! News manifestando su predisposición absoluta a volver: "Me encanta Glee. Siempre me encantará Glee. Me encanta Ryan Murphy. Tiene un lugar muy especial en mi corazón... Seguiré a Ryan allá donde vaya".

Con este proyecto, la actriz que debutó en los escenarios desde muy joven participando en producciones de Broadway como Los Miserables, Ragtime, El violinista en el tejado y Spring Awakening, volverá a dar vida al personaje que en el último capítulo de la serie original (emitido el 20 de marzo de 2015) ganaba un premio Tony, se casaba con Jesse St. James (interpretado por el propio Groff) y ejercía de madre subrogada para Kurt (Chris Colfer) y Blaine (Darren Criss).

Junto a Michele, sus antiguos compañeros Heather Morris (Brittany S. Pierce) y Chord Overstreet (Sam Evans) también han confirmado su regreso a la serie a través de sus redes sociales.

Las reacciones a la noticia del regreso de la serie y el fichaje de Lea Michele no se han hecho esperar. Y mientras hay algunos que aseguran que sin la actriz Glee no se puede concebir: "Te guste o no, Glee no sería lo mismo sin Rachel Berry".

Hay otros que no piensan lo mismo: "Ah, vale, entonces no la voy a ver", "¡No, gracias! No ha hecho nada más de importancia desde que terminó, así que… no me sorprende" o "¿Por qué está sucediendo esto?".

Y, por otro lado, están los que creen que este regreso puede ser un error: "Esto da un poco de miedo. Por favor, no arruinen nuestra obra maestra".

"Estoy aterrado. La única forma en que veo que esto funcione es con los hijos de los miembros originales del club Glee, cada uno en su propio camino en sus respectivas escuelas. ¡Por favor, no lo arruinen!".

"Hagas lo que hagas, NI SE TE OCURRA que Santana muera en la serie", explica otro usuario preocupado por el destino del personaje de Naya Rivera tras la muerte de la actriz.