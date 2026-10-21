CRISIS EN CEUTA
Una vecina de Ceuta, tras enfrentarse a un migrante: "Soy la más racista del mundo si es para defender a mi ciudad"
La llegada de los ministros Carlos Cuerpo y Elma Saiz a Ceuta ha estado marcada por las protestas de un grupo ceutíes que reclama la devolución de los migrantes a Marruecos. En medio de la tensión, se ha vivido un enfrentamiento con uno de ellos.
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Momento de tensión el que se ha vivido en la plaza de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Allí, varios ceutíes esperaban la llegada de los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para reclamar que todos los migrantes sean devueltos a Marruecos.
El ambiente ya estaba caldeado porque, según relatan los presentes, la ministra no les habría dirigido la mirada al entrar. En ese momento, según cuentan, un migrante ha pasado por delante de ellos haciendo una peineta.
Ante la escena, la ceutí que nos atiende cuenta que su hermano ha perdido los nervios y se ha enfrentado al migrante. De hecho, incluso la policía ha tenido que intervenir.
"Ahora que vengan y me digan racista"
"Ceuta es mi casa y no me da la gana de que nadie me eche de aquí", se quejaba. La mujer explica que, durante el enfrentamiento, ella también ha intervenido porque, asegura, "ya le da igual".
Visiblemente molesta, añadía: "Ahora que vengan y me digan racista. Soy la más racista del mundo si es para defender a mi ciudad".
Su hermano, que asegura ser una persona muy tranquila, explica que ha reaccionado al ver que el migrante comenzaba a increpar a las personas que estaban allí.
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