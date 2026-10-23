Rifirrafe entre Afra Blanco y Sánchez del Real (Vox) por los disturbios en A Coruña: "Estás abusando de mi caballerosidad"

En el último mitin del líder de Vox, Santiago Abascal, en A Coruña, una protesta en su contra acabó con enfrentamientos y disturbios. En medio de este contexto político y de actualidad, el exdiputado de Vox Víctor Sánchez del Real ha asegurado que la violencia que se está generando en las calles de España tiene un motor "táctico" detrás. Además, rechaza que haya dos bandos y sostiene que son tres, con un tercero en el que incluye la "influencia internacional".

"Quieren que ardan las calles españolas cuando están ardiendo en Francia, en Italia, en Portugal", afirmaba. Para el exdiputado, hay alguien detrás que alienta estos movimientos internacionales y que también estaría generando "nuevos terrorismos en España".

A esta influencia suma, en el ámbito nacional, a la izquierda. Sánchez del Real se ha referido a lo ocurrido durante el mitin de Abascal para afirmar que, con este episodio, fueron "violentos contra los derechos civiles de los otros", algo que, según sus palabras, hacen siempre.

"Eso lo han cantado los que levantan la bandera del aguilucho"

La activista Afra Blanco respondía asegurando que llevaba un rato conteniéndose. Su primera intervención consistía en recordarle uno de los cánticos que la ultraderecha utiliza contra la izquierda, para cuestionar su señalamiento directo a este sector político. "Eso lo han cantado los que levantan la bandera del aguilucho frente a los acampados de Sol", le recriminaba.

"Si no hay paz en las calles en Madrid, igual la solución no es sacar la porra ante los profesores", afirmaba, en referencia a los recientes altercados durante las protestas en defensa de la educación pública. Para Blanco, la solución pasa por que la presidenta de la Comunidad de Madrid se siente "de una puñetera vez" con los profesores y profesoras.

"Estás haciendo graves acusaciones"

La activista defendía que quienes están en contra del líder de Vox en A Coruña tienen derecho a manifestarse si no están de acuerdo con él. Además, consideraba que lo hicieron con más distancia que los manifestantes de ultraderecha durante el Día de la Hispanidad en Sol.

"Estás abusando de mi caballerosidad para no interrumpirte cuando estás haciendo graves acusaciones", respondía con contundencia el exdiputado de Vox.

Blanco le recordaba que sus críticas se debían a que únicamente había señalado a la izquierda. "Eso no es así, es falso", sostenía Sánchez del Real.

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