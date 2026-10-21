Cuándo es el cambio de hora de octubre 2026 y desde cuándo se ajusta el reloj en España

El primer cambio de hora del que se tiene constancia en España se produjo en 1918. La medida buscaba aprovechar mejor las horas de luz natural y reducir el consumo de energía, una idea que ya se había planteado en otros países. Sin embargo, el cambio horario no se mantuvo de manera ininterrumpida. Durante algunos periodos dejó de aplicarse y, de hecho, entre 1920 y 1925 y entre 1930 y 1936 no se realizaron modificaciones de los relojes.

La propia Guerra Civil española dejó una situación todavía más peculiar: existían dos horarios diferentes, uno correspondiente a cada bando.

La historia del horario español tampoco termina ahí. En 1940, España pasó a adoptar el horario de Europa Central, coincidiendo con el utilizado por Alemania. La decisión hizo que el país se alejara del horario solar que, por su posición geográfica, le correspondería.

Años después, durante la crisis del petróleo de la década de 1970, el cambio de hora volvió a cobrar protagonismo en España y en otros países europeos como una forma de intentar aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético.

¿Cuándo se cambia la hora en 2026?

En la actualidad, el cambio horario se realiza dos veces al año: una en marzo, para comenzar el horario de verano, y otra en octubre, para regresar al horario de invierno.

En 2026, el calendario ya establece las fechas correspondientes a ambos cambios.

El de primavera tuvo lugar el domingo 29 de marzo, mientras que el cambio al horario de invierno será el domingo 25 de octubre.

En la madrugada del 25 de octubre ocurrirá lo siguiente:

A las 03:00 horas, los relojes se retrasarán hasta las 02:00 horas en la Península y Baleares.

los relojes se retrasarán hasta las en la Península y Baleares. En Canarias, el cambio se realizará cuando sean las 02:00, que pasarán a ser la 01:00.

el cambio se realizará cuando sean las 02:00, que pasarán a ser la 01:00. Esa noche se dormirá una hora más.

El domingo tendrá oficialmente 25 horas.

El mecanismo está establecido por la normativa española: el horario de verano termina el último domingo de octubre, momento en el que la hora oficial se retrasa 60 minutos.

¿Por qué se sigue cambiando la hora?

La razón original está relacionada con el aprovechamiento de la luz natural. Al adelantar los relojes en primavera se consigue que haya más horas de luz durante la tarde, mientras que en otoño se recupera una hora por la mañana.

El objetivo también ha estado históricamente vinculado al ahorro energético, aunque sus beneficios han sido objeto de debate. Hay expertos que cuestionan que el cambio horario consiga actualmente un ahorro significativo, mientras que otros defienden que todavía puede tener determinados efectos sobre el consumo eléctrico.

El sistema actual quedó regulado en España mediante el Real Decreto 236/2002, que estableció con carácter indefinido el régimen de cambio de hora y fijó como referencia el último domingo de marzo y el último domingo de octubre.

Por ahora, pese al debate sobre si debería mantenerse un único horario durante todo el año, España continúa aplicando los cambios estacionales. De hecho, la propuesta europea para eliminarlos no ha llegado a aprobarse.

Así que, cuando llegue la madrugada del 25 de octubre de 2026, habrá que volver a hacer ese pequeño ritual de cada otoño: atrasar el reloj, ganar una hora de sueño y asumir que las tardes empezarán a quedarse sin luz un poco antes.