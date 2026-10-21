Kim Kardashian cumple 46 años: de vestir a juego con Kourtney a crear su propio imperio de estilo

Kim Kardashian cumple hoy 46 años siendo una de las celebridades más influyentes del mundo. Al frente de un imperio millonario, con una gran familia y una carrera de lo más polifacética, la empresaria demuestra que no hay objetivo que se le resista.

Aunque el gran público la conoce hoy en día como la persona capaz de meterse en vestidos imposibles o la creadora de una firma de ropa moldeadora que es todo un fenómeno, su historia con la moda empezó mucho antes. Hoy, su nombre y su imagen no necesitan presentación: repasamos cómo ha evolucionado el estilo de Kim a lo largo de su vida hasta consagrarse como el verdadero camaleón de la industria.

Víctima de la moda desde la infancia

Desde muy pequeña ya disfrutaba compartiendo estilismos idénticos con su hermana Kourtney Kardashian (el popular fenómeno conocido como twinning). Hace poco, ambas lo recordaban en sus redes sociales, demostrando que esa tradición que las introdujo en el mundo de la moda ahora la han adoptado sus hijas. Vestidos de cuadros, sudaderas con su inicial estampada con purpurina o lacitos predominaban en los looks de esta etapa temprana de su vida.

Kim y Kourtney Kardashian | Gtres

La Kim Y2K

Cuando empezó a ser conocida, a inicios de los 2000, Kim Kardashian pasó a lucir la imagen típica de una joven de la época, amante de las tendencias del cambio de milenio: vestidos midi ajustados, botas altas de tacón, bufandas de pelo o estampados estridentes. Un estilo muy poco definido, basado en el prueba y error, que le permitió descubrir poco a poco quién era a través de lo que la ropa decía de ella.

Kim Kardashian | Gtres

El boom del reality

Con el estreno de Keeping Up with the Kardashians a finales de 2007, Kim adoptó un estilo más estridente, enfocado a proyectar su imagen comercial para la televisión y a lograr que el mundo la identificara claramente como una Kardashian. En esta época destacaron, sobre todo, las prendas pensadas para potenciar sus famosas curvas.

Kim Kardashian | Gtres

Alta costura y más sofisticación

A medida que su fama y su imagen maduraron, Kim Kardashian fue incluyendo en su vestidor ropa de diseñador mucho más sofisticada. Este giro fue, en parte, gracias a Kanye West. Cuando el rapero llegó a su vida, vació todo lo que no le parecía cool de su armario y se lo llenó de piezas vanguardistas. "Realmente me ayudó a enamorarme de la moda", explicó hace años la empresaria al hablar del padre de sus hijos.

Kim Kardashian | Gtres

Comfy, sporty chic y el fenómeno SKIMS

Con el lanzamiento de SKIMS en 2019, Kim comenzó a combinar impresionantes vestidos de gala con looks mucho más relajados, de estilo comfy y deportivo. Un giro en sintonía con las colecciones de su marca, que buscan potenciar la figura femenina siempre desde la máxima comodidad.

Kim Kardashian | Gtres

La Kim actual

Ahora Kim luce su versión más elegante y fiel a su esencia, apostando por estilismos que mantienen ese aire sexy que siempre ha defendido, pero con un filtro mucho más depurado que en su juventud. En esta etapa predominan el negro, los tonos neutros —como marrones y grises— y los estilismos monocolor que estilizan su silueta.