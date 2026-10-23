¿CUÁNTOS ADIVINARÁ?
Paco González triunfa en los "huevos olímpicos" y detecta los mejores guantazos propuestos por Trancas y Barrancas
Trancas y Barrancas han sacado la vena competitiva de Paco González en su sección "huevos olímpicos". ¿Cuántas respuestas correctas dará el locutor?
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El locutor deportivo Paco González es uno de los mayores expertos de fútbol en nuestro país. Sin embargo, en su visita a El Hormiguero, Trancas y Barrancas lo han recibido con un juego muy diferente a los análisis a los que nos tiene acostumbrados.
Y es que las hormigas han traído la loca sección de "huevos olímpicos". ¿El objetivo? Acertar tan solo con uno segundos de vídeo si la persona que aparecía en cámara se iba a dar el guantazo de su vida o si, por el contrario, se iba a salvar.
Prueba a prueba, González ha ido demostrando su impecable visión de campo. De hecho, incluso cuando erraba, lo hacía consciente de que las probabilidades estaban en su contra. Y es que, a la hora de la verdad, Trancas y Barrancas priorizaban en aquellos vídeos en los que efectivamente su protagonista fracasaba estrepitosamente.
¿Quieres ver esta divertida sección? La tienes disponible en el vídeo de arriba.
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