Paco González triunfa en los "huevos olímpicos" y detecta los mejores guantazos propuestos por Trancas y Barrancas

El locutor deportivo Paco González es uno de los mayores expertos de fútbol en nuestro país. Sin embargo, en su visita a El Hormiguero, Trancas y Barrancas lo han recibido con un juego muy diferente a los análisis a los que nos tiene acostumbrados.

Y es que las hormigas han traído la loca sección de "huevos olímpicos". ¿El objetivo? Acertar tan solo con uno segundos de vídeo si la persona que aparecía en cámara se iba a dar el guantazo de su vida o si, por el contrario, se iba a salvar.

Prueba a prueba, González ha ido demostrando su impecable visión de campo. De hecho, incluso cuando erraba, lo hacía consciente de que las probabilidades estaban en su contra. Y es que, a la hora de la verdad, Trancas y Barrancas priorizaban en aquellos vídeos en los que efectivamente su protagonista fracasaba estrepitosamente.

¿Quieres ver esta divertida sección? La tienes disponible en el vídeo de arriba.