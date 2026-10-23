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Paco González triunfa en los "huevos olímpicos" y detecta los mejores guantazos propuestos por Trancas y Barrancas

Trancas y Barrancas han sacado la vena competitiva de Paco González en su sección "huevos olímpicos". ¿Cuántas respuestas correctas dará el locutor?

Paco González en El Hormiguero

Paco González triunfa en los "huevos olímpicos" y detecta los mejores guantazos propuestos por Trancas y Barrancas

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Borja Tamayo
Publicado:

El locutor deportivo Paco González es uno de los mayores expertos de fútbol en nuestro país. Sin embargo, en su visita a El Hormiguero, Trancas y Barrancas lo han recibido con un juego muy diferente a los análisis a los que nos tiene acostumbrados.

Y es que las hormigas han traído la loca sección de "huevos olímpicos". ¿El objetivo? Acertar tan solo con uno segundos de vídeo si la persona que aparecía en cámara se iba a dar el guantazo de su vida o si, por el contrario, se iba a salvar.

Prueba a prueba, González ha ido demostrando su impecable visión de campo. De hecho, incluso cuando erraba, lo hacía consciente de que las probabilidades estaban en su contra. Y es que, a la hora de la verdad, Trancas y Barrancas priorizaban en aquellos vídeos en los que efectivamente su protagonista fracasaba estrepitosamente.

¿Quieres ver esta divertida sección? La tienes disponible en el vídeo de arriba.

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