Mejores momentos | Capítulo 8
Así termina Las hijas de la criada: Clara y Catalina honran la memoria de doña Inés y apuestan por La Deslumbrante
Catalina decide dejar su vida en Argentina y ayuda a su hermana a levantar el gran proyecto que impulsó doña Inés: La Deslumbrante.
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Clara decidió seguir adelante con La Deslumbrante después de volver de Madrid y de comenzar a sanar sus heridas. Jaime quiso cederle su parte de la empresa, consciente de que ella llevaría las riendas mejor que nadie y después se marchó a Vigo para intentar empezar una nueva vida.
Catalina trató de hacer lo mismo que Jaime, pero Clara la sorprendió con una propuesta inesperada: quería que las dos llevaran La Deslumbrante. Al fin y al cabo, independientemente de quién las trajo al mundo, sabía que a doña Inés le haría ilusión verlas juntas sacando su mayor proyecto adelante.
Después de pensarlo detenidamente, Catalina ha decidido aceptar la propuesta de Clara y ha regresado a Punta do Bico con su familia para tratar de reflotar La Deslumbrante. Además, la escuela de mujeres también sigue adelante y cada día suma nuevas adeptas.
Las dos hermanas pasean felices por la conservera, mientras la pequeña Adela corre feliz entre las trabajadoras. Sin duda, allá donde esté, doña Inés estará muy orgullosa. ¡Larga vida a La Deslumbrante!
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