Y AHORA SON...COLES
Los niños imaginan qué van a hacer cuando se jubilen: "Voy a estar todo el día de fiesta"
Jimeno le pregunta a los niños sobre el futuro y les invita a imaginarse de mayores: ¿qué van a hacer cuando se jubilen? ¡Y le han dado respuestas divertidísimas!
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Jimeno vuelve al colegio a plantearle a los niños las grandes preguntas que todos nos hacemos. Esta vez, les ha invitado a imaginarse en el futuro y les ha preguntado: ¿qué vais a hacer cuando os jubiléis?
Algunos tiran por las respuestas clásicas, como "ver obras" o "jugar al bingo", pero otros se ponen más creativos. "Comprarme un cochazo", afirma uno de ellos.
Hay quien elige una jubilación más movida y se imagina en fiestas y noches locas. "Voy a estar todo el día de fiesta", señala uno de los niños, "no quiero tener hijos, dan más problemas que los perros".
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Los niños lo tienen claro y, aunque aún no cotizan, tienen claro qué van a hacer con sus pensiones. ¡No te pierdas sus divertidas respuestas en el vídeo de arriba!
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