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Los niños imaginan qué van a hacer cuando se jubilen: "Voy a estar todo el día de fiesta"

Jimeno le pregunta a los niños sobre el futuro y les invita a imaginarse de mayores: ¿qué van a hacer cuando se jubilen? ¡Y le han dado respuestas divertidísimas!

Jimeno

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Jimeno vuelve al colegio a plantearle a los niños las grandes preguntas que todos nos hacemos. Esta vez, les ha invitado a imaginarse en el futuro y les ha preguntado: ¿qué vais a hacer cuando os jubiléis?

Algunos tiran por las respuestas clásicas, como "ver obras" o "jugar al bingo", pero otros se ponen más creativos. "Comprarme un cochazo", afirma uno de ellos.

Hay quien elige una jubilación más movida y se imagina en fiestas y noches locas. "Voy a estar todo el día de fiesta", señala uno de los niños, "no quiero tener hijos, dan más problemas que los perros".

Los niños lo tienen claro y, aunque aún no cotizan, tienen claro qué van a hacer con sus pensiones. ¡No te pierdas sus divertidas respuestas en el vídeo de arriba!

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