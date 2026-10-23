La Voz 2026, en directo: comienzan las últimas Audiciones a ciegas de la temporada

Las Audiciones a ciegas de La Voz 2026 han llegado a su fin. Esta noche, los coaches están obligados a cerrar sus equipos finalizando así con una primera fase que ha dejado emociones fuertes y mucho talento.

Melendi es quien más encaminado lo tiene, pues tan solo le hace falta un talent más. Mika, por su parte, buscará dos voces más que le emocionen y, tanto Pablo López, como Lola Índigo deben hacerse con tres aspirantes cada uno.

Esta noche veremos a los coaches más ansiosos que nunca ante lo que supone su última bala para reclutar a los mejores del país. ¡Sigue, minuto a minuto, el antes, durante y después de esta apasionante gala!