Minuto a minuto
La Voz 2026, en directo: comienzan las últimas Audiciones a ciegas de la temporada
Los coaches se enfrentan ante la última oportunidad para cerrar sus equipos de cara a las siguientes fases.
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Las Audiciones a ciegas de La Voz 2026 han llegado a su fin. Esta noche, los coaches están obligados a cerrar sus equipos finalizando así con una primera fase que ha dejado emociones fuertes y mucho talento.
Melendi es quien más encaminado lo tiene, pues tan solo le hace falta un talent más. Mika, por su parte, buscará dos voces más que le emocionen y, tanto Pablo López, como Lola Índigo deben hacerse con tres aspirantes cada uno.
Esta noche veremos a los coaches más ansiosos que nunca ante lo que supone su última bala para reclutar a los mejores del país. ¡Sigue, minuto a minuto, el antes, durante y después de esta apasionante gala!
¡Esta noche, las últimas Audiciones a ciegas de La Voz!
¡La emoción está por las nubes! La Voz 2026 vive esta noche en Antena 3 su sexta y última entrega de Audiciones a ciegas. Los coaches afrontan una gala decisiva en la que tendrán que completar sus equipos antes de dar paso a la siguiente fase. ¡Sigue en directo las últimas Audiciones a ciegas de La Voz!
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