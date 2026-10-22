"Ojalá no hubierais aparecido nunca": el próximo jueves, gran estreno de la segunda temporada de Entre tierras

La espera ha llegado a su fin. El próximo jueves, después de El Hormiguero, disfrutaremos del primer capítulo de la segunda temporada de Entre tierras, la serie que arrasó en Antena 3 y atresplayer con sus primeras entregas.

Megan Montaner volverá a meterse en la piel de María y descubriremos cómo es su vida veinte años después de la muerte de Manuel, el gran amor de su vida. Sus hijos han crecido y Claudia se ha convertido en su gran apoyo.

Esta nueva temporada contará con la incorporación de varios personajes que revolucionarán la vida de María, entre ellos, Ginés García Millán, que interpretará al terrateniente Julio Varela, Rodolfo Sancho, que será Toscano o Silvia Abascal, que se meterá en la piel de una mujer que convive con una enfermedad.

Amores imposibles, secretos, mentiras, venganza y mucha pasión es lo que nos espera en la nueva temporada de Entre tierras. ¡No te la pierdas, el próximo jueves a partir de las 23:00h en Antena 3!