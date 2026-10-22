Elisa Beni desvela a quién votará el 29N para huir del "deterioro institucional": "No voy a volver a votar a Pedro Sánchez"

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre están a la vuelta de la esquina y urge decidir qué papeleta será la que meteremos en la urna. Las principales cuatro fuerzas políticas –PSOE, PP, Vox y Frente Amplio– serán las que pelearán por conseguir el voto de los ciudadanos y una ansiada mayoría con la que poder gobernar. También tendrán que decidir por quién apostar los tertulianos de 'Espejo Público' que durante todo este tiempo atrás han ido analizando cualquier movimiento que sucedía en la política española.

Hoy hemos querido preguntar a nuestra colaboradora Elisa Beni en la sección dedicada a ella, 'La nueva Elisa Beni', sobre esta cuestión. "Es una decepción, y ha llevado al Partido Socialista a donde nunca estuvo", sentenciaba sobre el presidente del gobierno. "Creo que está claro, después de todo lo que he dicho en este programa, que no voy a volver a votar a Pedro Sánchez", apuntaba la periodista.

"Soy una señora que quiere seguir viviendo en una democracia liberal"

Aunque ahí no terminó la confesión. Sobre Feijóo, Beni asegura que lo que más le interesa del líder del PP es la promesa de regeneración que ha hecho de las instituciones. "Yo soy una señora que nació en la dictadura pero que también vivió la democracia durante toda su vida consciente, y que quiere seguir viviendo en una democracia liberal. Por lo tanto, como el deterioro institucional ha llegado donde ha llegado... me interesa del PP esa promesa de regenerar esta democracia", explicaba sobre la posibilidad de conceder su voto al Partido Popular de Feijóo.

En cuanto a la tercera fuerza, Vox, la periodista ha explicado que le parece que Santiago Abascal tiene pensamientos muy alejados de los suyos, descartando completamente esa posibilidad electoral. Aunque ahí no acabó todo. "Yo nunca he sido de extrema izquierda", aseguró Elisa Beni al referirse a Frente Amplio. "Creo que haré un voto útil para que mi país mejore y volvamos a tener una democracia operativa", explicaba a Susanna Griso esta mañana en Espejo Público.

La nueva Elisa Beni

Después de que la periodista Elisa Beni diera un giro a su discurso público, se convirtió en una de las voces más comentadas de Espejo Público. Bajo la etiqueta de la 'nueva Elisa Beni', la colaboradora reivindica una posición crítica que no se deja encorsetar por las siglas políticas y que le ha llevado a cuestionar decisiones del PSOE y del Gobierno, pese a que tradicionalmente se la ha situado en posiciones progresistas. Beni sostiene que discrepar de un partido al que se ha votado no significa haberse vendido al adversario, y ha denunciado las descalificaciones que ha recibido por ello.

¿Quién es Elisa Beni?

Nacida en Logroño en 1964, Elisa Beni es periodista, escritora y analista política especializada en información judicial. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, inició una trayectoria profesional precoz: con solo 23 años asumió la dirección de El Faro de Ceuta, convirtiéndose en una de las directoras de periódico más jóvenes de España. Posteriormente trabajó en medios como Diario 16 y la Cadena SER, y se consolidó como una voz habitual en las tertulias de actualidad. Actualmente colabora en Espejo Público, de Antena 3, y en Julia en la onda, de Onda Cero, además de publicar columnas de opinión. Su estilo directo, su conocimiento de los tribunales y su disposición a cuestionar los discursos políticos establecidos la han convertido en una figura habitual del debate mediático español.

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