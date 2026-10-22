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El drama de Cristina Llanos, la cantante de Dover: de su agresión sexual a la enfermedad que disolvió el grupo

Cristina Llanos fue la vocalista de Dover, uno de los grupos más exitosos de los 2000. Sin embargo, tras aquella vida llena de aplausos y focos, hay una historia marcada por una infancia difícil, la pérdida de su hermano y una enfermedad que le obligó a disolver el grupo.

Dover

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Cristina Llanos formó Dover en los 2000 junto a su hermana Amparo como una vía de escape. La artista necesitaba canalizar a través de la música los dramas que estaba viviendo y, junto a Jesús, Samuel y su hermana Amparo, formaron uno de los grupos de rock madrileños más exitosos del momento.

Durante aquella época, Cristina se sentía encerrada en sí misma. Su difícil infancia, marcada por el maltrato que sufría por parte de su padre, o la agresión sexual que sufrió a los 19 años, convirtieron la música en su única forma para canalizar el dolor.

"El miedo a mi padre creo que no se acabó nunca, se queda perpetuo", afirma Cristina. Sin embargo, confiesa que llegó a perdonarle y a pedirle perdón por lo que pudo hacer mal: "Nos perdonamos mutuamente, lo necesitaba".

El episodio que más marcó a Cristina fue la muerte violenta de su hermano en una paliza. Aunque llevaban años sin hablarse, aquella tragedia le produjo un dolor inmenso. "Si hubiese estado con mi hermano, hubiese intentado defenderle", señala.

Pese al éxito que alcanzaron, Dover se disolvió a causa de la fibromialgia que padecía Cristina. La enfermedad terminó afectando a las cuerdas vocales de la cantante y el grupo decidió parar.

Hoy, Cristina cuenta toda la historia que hay tras el grupo Dover en su libro. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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