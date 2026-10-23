DECLARACIÓN
Javier Clemente desmiente haber pegado a un periodista: "No le he pegado, le he amenazado que le iba a pegar con la brocha del micrófono"
El exseleccionador recuerda en La Mesa el episodio que protagonizó con el periodista Jesús Gallego y denuncia que durante décadas se ha difundido una versión falsa de lo ocurrido.
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Javier Clemente ha recordado en La Mesa uno de los episodios más polémicos de su relación con la prensa: la supuesta agresión a un periodista después de un partido. El exseleccionador ha negado haber llegado a pegar a nadie y ha explicado cómo una acusación que, según relata, era falsa marcó durante años su relación con los medios de comunicación.
Javier Clemente recuerda la entrevista en la que le preguntaron por la supuesta agresión
Clemente ha contado que Matías Prats le preguntó por el incidente durante una entrevista para el telediario. Según su relato, el periodista le planteó en varias ocasiones cómo podía un seleccionador pegar a un periodista, pese a que él había negado haberlo hecho. Finalmente, decidió levantarse y marcharse.
El exseleccionador ha aclarado que sí amenazó con golpear a Jesús Gallego con la parte del micrófono que llevaba la esponja, pero ha insistido en que nunca llegó a hacerlo. "Le he amenazado que le iba a pegar con la brocha del micrófono", ha explicado.
"35 años diciendo que yo le había pegado a un periodista"
Clemente ha asegurado que durante 35 años se ha repetido que había agredido a un periodista. Según ha contado, Jesús Gallego reconoció posteriormente, al escribir un libro, que Clemente no le había pegado, aunque sí le había amenazado.
"35 años en la Cadena SER, con mi amigo el Moreno, ha estado diciendo que yo le pegué a un periodista", ha lamentado. El exseleccionador ha insistido en la diferencia entre amenazar con una agresión y llevarla a cabo, y ha concluido defendiendo que nunca llegó a pegar a ningún periodista.
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