Arranca la noche más difícil de las Audiciones: los talents se juegan las últimas plazas de La Voz

Llegan las últimas Audiciones de La Voz: solo hay nueve plazas disponibles y muchos talents que esperan cumplir su sueño. Los coaches tienen que elegir las voces que faltan para completar sus equipos y afrontar la siguiente fase.

Esta noche llegan las últimas Audiciones a ciegas de La Voz. Después de cinco galas llenas de emoción, grandes actuaciones y muchas sorpresas, los equipos están a punto de completarse.

Los huecos están contados y los coaches preparados para tomar sus últimas decisiones: “Tengo que ser más concreto con lo que quiero”, reconoce Melendi ante una noche en la que cada giro puede ser decisivo.

Para los nuevos talents, esta es la última oportunidad de conseguir un hueco en uno de los cuatro equipos. Todos llegan con el mismo sueño, pero solo nueve voces podrán incorporarse a las filas de Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López.

Estos son los huecos disponibles en los equipos

Melendi es el coach que más cerca está de completar su equipo. El asturiano cuenta con trece talents y solo necesita una voz más para alcanzar los catorce integrantes.

Mika llega con doce voces por lo que tiene dos huecos disponibles así que tendrá que elegir con cuidado a sus últimos talents.

Pablo López cuenta con once integrantes después de sumar a Ambrosio y Marina en la última gala. El malagueño todavía necesita tres voces más para cerrar su equipo.

Lola Índigo también suma once talents. La coach granadina afronta las últimas Audiciones con tres plazas disponibles.

Los cuatro equipos están a punto de cerrarse y la competición está más ajustada que nunca. ¿Quiénes conseguirán las últimas nueve plazas de La Voz?