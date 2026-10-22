El Papa León XIV no tendrá que someterse a ningún "tratamiento adicional" tras ser operado de un tumor en el pulmón

Las pruebas de "biología molecular" realizadas al tumor que tenía el Papa León XIV en el pulmón derecho indican que no será necesario "ningún tratamiento adicional", según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede y recoge Vatican News.

El Papa fue operado con éxito de un adenocarcinoma en el pulmón derecho y tras una "evaluación oncológica posterior", se ha concluido que no es "necesario ningún tratamiento adicional".

La cirugía realizada al Pontífice duró 90 minutos y se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida.

Este miércoles, el Papa retomó las reuniones y se subió al papamóvil para recorrer la plaza de San Pedro entre los fieles con motivo de la audiencia general. El pontífice fue dado de alta el pasado sábado del Policlínico Gemelli y ya reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano, donde explicó que retomaría sus actividades gradualmente. Durante el rezo del ángelus del pasado domingo, el papa aseguró: "Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones".

El hermano del papa, Louis Prevost, afirmó en una entrevista el fin de semana con el medio estadounidense Fox News: "Seguimos rezando para que la biopsia dé un resultado completamente negativo y todo esté bien", y agregó que el pontífice "está fenomenal".

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