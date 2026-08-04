La hermana del hombre descuartizado tras descubrir quién fue el asesino: "No sé qué se le pasó por la cabeza"

Francisco José Agüera desapareció a sus 59 años de edad en el 2020. Sus familiares decidieron poner una denuncia por la desaparición cuando al entrar en su domicilio vieron sus pertenencias intactas. Sin embargo, el caso empezó a esclarecerse cinco años más tarde, en 2025, cuando los cuerpos de seguridad de Alhaurín encontraron su cráneo oculto en una arqueta.

Casi seis años después culmina la búsqueda. El asesino de Francisco se ha entregado a la Policía tras sentirse acorralado por las sospechas que tenían hacía él. Ha confesado dónde está el cuerpo: lo mató en su casa de Coín, lo descuartizó y repartió las distintas partes del cuerpo por Alhaurín a 30 kilómetros de su pueblo.

La familia ha pasado años de angustía e incertidumbre pero por fín pueden comenzar a descansar. Sin embargo, se desconocen los motivos exactos por los que el autor del crimen cometió el asesinato. La principal hipótesis es que la víctima le robó 200 euros a su verdugo, según el periodista Jorge García Badía. La Guardia Civil descubrió que ambos tenían una pésima relación y sería el desencadenante para poner el foco sobre el agresor.

La hermana de la vícitma reconoce que no esperaba que este fuese el final de la pesadilla tras seis años: "Estamos muy mal" y "Muy rotos" asegura mientras afirma que "Teníamos la esperanza de que mi hermano apareciese con vida en algún momento" y finaliza pidiendo respeto para poder vivir su duelo y continuar con sus vidas en la medida de lo posible.

También explica que sabía que el agresor era amigo de su hermano pero que no le conocía personalmente "No sé que se le pasó por la cabeza" pero, "El que lo ha hecho tiene que pagarlo".

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