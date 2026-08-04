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Muere Allan Nascimento, peleador brasileño de la UFC, a los 34 años

El destacado peleador brasileño del peso mosca ha fallecido tras sufrir un ataque cardíaco mientras dormía.

Allan Nascimento, peleador brasileño de la UFC

Allan Nascimento, peleador brasileño de la UFC @UFCBrasil

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Luto y consternación en las artes marciales mixtas tras confirmarse la muerte de Allan Nascimento, peleador brasileño del peso mosca a los 34 años, después de sufrir un paro cardíaco mientras dormía, según informaba UFC Brasil este mismo lunes.

"En la mañana de este lunes, 3 de agosto, nuestro amado luchador de peso mosca, Allan Nascimento, fue encontrado sin respuesta tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía. A pesar de los esfuerzos del equipo médico que le brindó atención, el fallecimiento fue declarado en el lugar", informa UFC Brasil en sus redes sociales.

"Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en este momento increíblemente difícil", añade la cuenta oficial de UFC Brasil.

Allan Nascimento, destacado de la categoría de peso mosca, nació el 11 de septiembre de 1991, en São Paulo. Disputó 29 peleas como luchador profesional, en las que conquistó 22 victorias y sufrió 7 derrotas. La última de ellas fue por decisión dividida el pasado 20 de junio contra Mitch Raposo, en el evento UFC Vegas 119.

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