Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AlaZ | 4 de agosto

Final de infarto en AlaZ: Javier rompe el empate y pierde ante David... ¡en el último segundo!

Cuando los dos concursantes estaban empatados a 22 aciertos, el madrileño ha decidido arriesgarlo todo y esa valiente decisión ha terminado condenándole.

Final de infarto en AlaZ: Javier rompe el empate y pierde ante David... ¡en el último segundo!

Final de infarto en AlaZ: Javier rompe el empate y pierde ante David... ¡en el último segundo!

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

La estrategia ha sido clave en este igualadísimo AlaZ entre Javier y David. De hecho, hacía tiempo que el factor táctico no tenía tanta importancia en el desenlace del duelo. Cuando todo parecía conducir a un empate a 22 aciertos, el madrileño ha querido arriesgar y esa decisión ha desequilibrado la balanza en su contra.

Los dos concursantes han llegado a AlaZ separados por sólo un segundo. David ha comenzado la prueba, pero ha sido Javier quien ha liderado el marcador. De hecho, ha completado la primera ronda en sólo cuatro turnos y con 21 aciertos, que podrían haber sido 22 de no haber dudado con una A que después sí ha teñido de verde.

David ha ido recortando distancias, a una velocidad más calculada, pero ambos han llegado al desenlace con el mismo marcador: empatados a 22. Al no plantarse, los dos han demostrado que recelaban el uno del otro, creyendo que todavía podían sacar algún as. Javier, en desventaja de tiempo, ha decidido mover ficha respondiendo en el último segundo. Su apuesta ha sido fallida y a su rival le ha valido ya el silencio para ganar. ¡Revive este intenso AlaZ en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Final de infarto en AlaZ: Javier rompe el empate y pierde ante David... ¡en el último segundo!

Final de infarto en AlaZ: Javier rompe el empate y pierde ante David... ¡en el último segundo!

“Historia de la televisión y del verano”: el momento de oro de Javier con ‘Tractor amarillo’

“Historia de la televisión y del verano”: el momento de oro de Javier con ‘Tractor amarillo’

La reacción de Juan Ibáñez tras aceptar un todo o nada en La Pista... y ver cómo Damián Mollá hace pleno

La reacción de Juan Ibáñez tras aceptar un todo o nada en La Pista... y ver cómo Damián Mollá hace pleno

“Tenemos motes para los concursantes”: Así llaman a Javier y a David en El Hormiguero
Mejores momentos | 4 de agosto

“Tenemos motes para los concursantes”: Así llaman a Javier y a David en El Hormiguero

Marina San José
ENTREVISTA

El éxito de Marina San José siempre ha estado respaldado por sus padres, Ana Belén y Víctor Manuel

Paula
En directo

La razón que llevó a Paula a durar un día en el trabajo: "No era mi sitio"

Paula Lapeña nos cuenta en directo los motivos por los que abandonó su nuevo puesto de trabajo habiendo estado sólo un día.

Pepa gafas
En plató

Recomendaciones para ver el eclipse solar: gafas homologadas que cumplan con la normativa ISO

Es importante seguir unas recomendaciones y tener unas gafas homologadas para ver el próximo eclipse total de Sol, así evitarás daños irreversibles en la retina.

Descuartizado

La hermana del hombre descuartizado tras descubrir quién fue el asesino: "No sé qué se le pasó por la cabeza"

Natalia

Natalia, vecina de Ceuta de 22 años: "De noche salgo acompañada de un adulto"

Temor en Vallecas.

El bulevar de Puente de Vallecas, al límite: drogas, apuñalamientos y amenazas al equipo de Espejo Público

Publicidad