Final de infarto en AlaZ: Javier rompe el empate y pierde ante David... ¡en el último segundo!

La estrategia ha sido clave en este igualadísimo AlaZ entre Javier y David. De hecho, hacía tiempo que el factor táctico no tenía tanta importancia en el desenlace del duelo. Cuando todo parecía conducir a un empate a 22 aciertos, el madrileño ha querido arriesgar y esa decisión ha desequilibrado la balanza en su contra.

Los dos concursantes han llegado a AlaZ separados por sólo un segundo. David ha comenzado la prueba, pero ha sido Javier quien ha liderado el marcador. De hecho, ha completado la primera ronda en sólo cuatro turnos y con 21 aciertos, que podrían haber sido 22 de no haber dudado con una A que después sí ha teñido de verde.

David ha ido recortando distancias, a una velocidad más calculada, pero ambos han llegado al desenlace con el mismo marcador: empatados a 22. Al no plantarse, los dos han demostrado que recelaban el uno del otro, creyendo que todavía podían sacar algún as. Javier, en desventaja de tiempo, ha decidido mover ficha respondiendo en el último segundo. Su apuesta ha sido fallida y a su rival le ha valido ya el silencio para ganar. ¡Revive este intenso AlaZ en el vídeo!

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