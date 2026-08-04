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El éxito de Marina San José siempre ha estado respaldado por sus padres, Ana Belén y Víctor Manuel

Hoy contamos en plató con la actriz Marina San José para repasar su trayectoria artística y conocer su faceta familiar como hija de grandes cantantes como Ana Belén y Victor Manuel.

Marina San José

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Marina San José es hija de los reconocidos cantantes españoles Ana Belén y Victor Manuel. Pese a los esfuerzos e insistencias de su madre por mantener a sus hijos en el anonimato, cuando Marina terminó sus estudios secundarios decidió entrar en una escuela de teatro para formarse como actriz.

A partir de ese momento, comenzó a consolidar su carrera artística. Tras tomar esa importante decisión, sus padres siempre han estado a pie de cañón para apoyarla. Siempre han estado en cada uno de sus estrenos y en alguna ocasión han reconocido los nervios que han pasado "Hay una implicación emocional importante" asegura Ana Belén ante los micrófonos.

Nada nuevo bajo el Sol, fue una canción creada por Victor Manuel inspirada en su hija a la que quiere y admira. Además ha querido reconocer tros talentos de Marina "Le gusta cantar y estuvo en los escenarios de mi 50 Aniversario" pero, "No acaba de decidirse" justifica entre risas el artista.

Con más de veinte años de trayectoria sobre los escenarios, Marina San José ha construido una sólida carrera que le ha proporcionado una gran experiencia, además de compartir proyectos con numerosos artistas de renombre.

Entre los actores con los que ha trabajado se encuentra Miguel Ángel Muñoz, con quien coincidió en uno de sus primeros montajes teatrales. También ha colaborado con los hermanos de la reconocida saga Merlo-Larrañaga, Amparo Larrañaga y Luis Merlo. Actualmente comparte escenario con Amparo Larrañaga en la comedia teatral Hermanas, mientras que con Luis Merlo mantiene una estrecha y bonita amistad forjada a lo largo de los años.

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