Capítulo 618
Marta confiesa a Andrés su mayor miedo tras el regreso de Bianca: “Ha vuelto a España para recuperar a Fina”
La joven De la Reina de desahoga con su hermano y le cuenta cómo se siente.
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Marta lleva unos días muy preocupada. Bianca ha vuelto a España y está convencida de que su regreso tiene un único objetivo: recuperar a Fina.
Bianca ha venido para una exposición en Madrid y le ha ofrecido a Fina que trabaje con ella.
La De la Reina comparte su inseguridad y temor con Andrés. Le da miedo que, al trabajar juntas, vuelva a surgir el amor entre ellas. “Puede que vuelvan a reconectar”, le dice a Andrés.
Marta confiesa a su hermano que tiene mucho miedo porque sabe que Bianca ha vuelto a España para recuperar a Fina y que la argentina ya no oculta sus cartas.
“Esa mujer me hace sentir pequeña”, le dice Marta a Andrés mientras su hermano le aconseja a que se haga valer, que no tema por eso porque su historia con Fina es fuerte y que nada podrá destruir la historia tan bonita que tiene con Fina. ¿Qué pasará?
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