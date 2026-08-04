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Capítulo 618

Marta confiesa a Andrés su mayor miedo tras el regreso de Bianca: “Ha vuelto a España para recuperar a Fina”

La joven De la Reina de desahoga con su hermano y le cuenta cómo se siente.

Marta confiesa a Andrés su mayor miedo tras el regreso de Bianca: “Ha vuelto a España para recuperar a Fina”

Marta confiesa a su hermano su mayor miedo tras el regreso de Bianca: “Ha vuelto a España para recuperar a Fina”

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Marta lleva unos días muy preocupada. Bianca ha vuelto a España y está convencida de que su regreso tiene un único objetivo: recuperar a Fina.

Bianca ha venido para una exposición en Madrid y le ha ofrecido a Fina que trabaje con ella.

La De la Reina comparte su inseguridad y temor con Andrés. Le da miedo que, al trabajar juntas, vuelva a surgir el amor entre ellas. “Puede que vuelvan a reconectar”, le dice a Andrés.

Marta confiesa a su hermano que tiene mucho miedo porque sabe que Bianca ha vuelto a España para recuperar a Fina y que la argentina ya no oculta sus cartas.

“Esa mujer me hace sentir pequeña”, le dice Marta a Andrés mientras su hermano le aconseja a que se haga valer, que no tema por eso porque su historia con Fina es fuerte y que nada podrá destruir la historia tan bonita que tiene con Fina. ¿Qué pasará?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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