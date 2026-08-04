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Recomendaciones para ver el eclipse solar: gafas homologadas que cumplan con la normativa ISO

Es importante seguir unas recomendaciones y tener unas gafas homologadas para ver el próximo eclipse total de Sol, así evitarás daños irreversibles en la retina.

Pepa gafas

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

El próximo 12 de agosto de 2026 se vivirá un acontecimiento único en España, un eclipse total del Sol. La última vez que pudo verse un fenómeno así desde la península ibérica fue en 1912, hace 114 años. Eso sí, sin contar el que pasó por Islas Canarias en 1959.

Cruzará el país de oeste a este desde A Coruña hasta Palma y ocurrirá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Será conveniente verlo desde un punto visible bueno en dirección al oeste y es probable que al estar en verano, el cielo esté despejado. Según Mercedes Martín, será entre León y Oviedo donde se disfrutará más tiempo de la oscuridad del eclipse.

Hoy, contamos en plató con María Capote, una oftalmóloga experta en retina que asegura que "Mirar al Sol no sólo durante el eclipse produce un daño irreversible en la retina". No sirven ni las gafas de sol, ni las de esquí ni las polarizadas. Hay que usar gafas que cumplan con la normativa ISO. "Lo ideal es mirar a cada rato, no la hora completa", explica la experta.

Durante un eclipse este peligro aumenta porque el Sol está parcialmente oculto y la luz resulta menos molesta, por lo que no tenemos ese instinto de apartar la vista. Aunque no sientas dolor, mirar al cielo durante este espectáculo natural sin protección te causará daños de igual manera.

Los efectos pueden ser una inflamación o que las células sufran una atrofiación hasta morir. Y, no tienes por qué notarlo enseguida, a veces, empieza con dificultad para leer, pérdida de visión o aparición de una mancha fija en el campo visual.

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