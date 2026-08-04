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Mejores momentos | 4 de agosto

“Tenemos motes para los concursantes”: Así llaman a Javier y a David en El Hormiguero

Damián Mollá ha creado expectación al revelar que hay una intimidad que conecta Pasapalabra con el programa presentado por Pablo Motos.

“Tenemos motes para los concursantes”: Así llaman a Javier y a David en El Hormiguero

“Tenemos motes para los concursantes”: Así llaman a Javier y a David en El Hormiguero

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El equipo de El Hormiguero es fan de Pasapalabra. Cada tarde, mientras calientan motores para entrar en directo tras las Noticias de Vicente Vallés, tienen un momento para ver el concurso. Es una confidencia que ha contado Damián Mollá junto con Juan Ibáñez a Roberto Leal, bromeando con que su tele allí “no tiene otros canales” más que Antena 3.

“¿Quieres que te contemos una intimidad que conecta El Hormiguero y Pasapalabra?”, le ha preguntado al presentador. La respuesta era obvia, así que quienes dan vida a Trancas y Barrancas han contado el secreto: “Tenemos motes para los concursantes”. David se ha frotado las manos deseando saber el suyo.

De hecho, el barcelonés ha sido el primero en conocer con quién le comparan. Tras él, Damián ha confesado cómo llaman a Javier. “Es que se parecen muchísimo los dos, pero lo decimos con mucho amor y muchísima admiración”, ha apostillado. ¡Dale al play y descubre sus divertidos motes!

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