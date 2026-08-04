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En tierra lejana | 4 de agosto

Demir se enfrenta a su padre por Zerrin: "¡No se va a ir de esta casa!"

El patriarca no quiere a Zerrin bajo su techo por haber destapado la verdad sobre Boran, pero su hijo no piensa consentirlo y amenaza a Nadim para protegerla a toda costa.

Demir se enfrenta a su padre por Zerrin: "¡No se va a ir de esta casa!"

Demir se enfrenta a su padre por Zerrin: "¡No se va a ir de esta casa!"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Nadim ha estallado al ver que Demir ha llevado de nuevo a Zerrin a casa. Convencido de que la joven ha traicionado a la familia al contar toda la verdad sobre Boran, no ha dudado en cargar contra ella delante de todos. "¿Qué hace aquí esta zorra?", ha gritado fuera de sí.

El patriarca ha intentado echarla inmediatamente de la casa, pero Demir se ha negado. "No se va a marchar", le ha respondido, decidido a protegerla pese a todo. La discusión no ha tardado en subir de tono. Nadim ha recordado que, por culpa de Zerrin, Cihan ya sabe que ocultó información sobre Boran y ha insistido en que no piensa permitir que siga bajo su techo.

Lejos de dar un paso atrás, Demir ha defendido a Zerrin y el enfrentamiento con su padre ha terminado descontrolándose. En un momento de máxima tensión, ha agarrado a Nadim por el cuello y le ha advertido que no volverá a amenazarla.

Aunque Nadim ha intentado utilizar el embarazo de Zerrin para presionar a su hijo, Demir no se lo ha permitido. "Se queda aquí. No se va a ir", ha gritado, dejando claro que esta vez está dispuesto a enfrentarse incluso a su propio padre por ella.

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