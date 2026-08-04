Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En directo

La razón que llevó a Paula a durar un día en el trabajo: "No era mi sitio"

Paula Lapeña nos cuenta en directo los motivos por los que abandonó su nuevo puesto de trabajo habiendo estado sólo un día.

Paula

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Paula es una joven de 23 años que ha durado un día en su nuevo puesto de trabajo porque "No era mi sitio", por esa misma razón la llaman vaga. Decidió contar su situación en redes sociales y la respuesta al vídeo fue una oleada de comentarios críticos y negativos.

La protagonista ha estudiado integración social, marketing y publicidad por lo que asegura que "Tiene un abanico de oportunidades", y al haber aceptado este nuevo puesto se dio cuenta de que no era lo que quería y que además la estancaría con la búsqueda de una profesión acorde a sus estudios.

Alega que al día siguiente de haber trabajado en su nuevo puesto se levantó llorando y sintiendo que no tenía necesidad de estar allí si no le gustaba porque aún no tiene responsabilidades económicas. Sin embargo, pese haber buscado empleo, haberlo encontrado y dejado en un día, actualmente sigue en búsqueda de empleo.

Sin embargo, Adriá Úbeda piensa todo lo contrario. Cree que a veces es necesario amoldarse a lo que uno tiene en ese momento aunque no nos guste para poder ganar experiencia y cuando llegue la oportunidad laboral que sí queremos realmente "arrasar".

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Paula

La razón que llevó a Paula a durar un día en el trabajo: "No era mi sitio"

Pepa gafas

Recomendaciones para ver el eclipse solar: gafas homologadas que cumplan con la normativa ISO

Descuartizado

La hermana del hombre descuartizado tras descubrir quién fue el asesino: "No sé qué se le pasó por la cabeza"

Natalia
Actualidad

Natalia, vecina de Ceuta de 22 años: "De noche salgo acompañada de un adulto"

Temor en Vallecas.
Madrid

El bulevar de Puente de Vallecas, al límite: drogas, apuñalamientos y amenazas al equipo de Espejo Público

Carmina Ordóñez y Julián Contreras
En directo

Esta tarde en YAS Verano, conocemos en exclusiva el guion de la nueva serie de Carmina Ordóñez

Vamos a conocer en exclusiva el guion de la nueva serie de Carmina Ordóñez escrito por su hijo, Julián Contreras.

¡Por qué poco! Débora a una palabra de resolver el gran panel final
Mejores momentos | 4 de agosto

¡Por qué poco! Débora a una palabra de resolver el gran panel final

La concursante ha llegado al gran panel final con dos ayudas finales, pero no ha logrado descifrar uno de los tres sinónimos del panel.

¡De pura casualidad! Aitor se lleva un panel de 1.400 euros

¡De pura casualidad! Aitor se lleva un panel de 1.400 euros

Ya ha salido la nueva camiseta de España con las dos estrellas

¿Qué sucede si compras la falsificación de la nueva camiseta de España?: "Te pueden sancionar"

Los peligros del eclipse.

La advertencia de un oftalmólogo sobre los riesgos de ver el eclipse en los niños

Publicidad