La razón que llevó a Paula a durar un día en el trabajo: "No era mi sitio"

Paula es una joven de 23 años que ha durado un día en su nuevo puesto de trabajo porque "No era mi sitio", por esa misma razón la llaman vaga. Decidió contar su situación en redes sociales y la respuesta al vídeo fue una oleada de comentarios críticos y negativos.

La protagonista ha estudiado integración social, marketing y publicidad por lo que asegura que "Tiene un abanico de oportunidades", y al haber aceptado este nuevo puesto se dio cuenta de que no era lo que quería y que además la estancaría con la búsqueda de una profesión acorde a sus estudios.

Alega que al día siguiente de haber trabajado en su nuevo puesto se levantó llorando y sintiendo que no tenía necesidad de estar allí si no le gustaba porque aún no tiene responsabilidades económicas. Sin embargo, pese haber buscado empleo, haberlo encontrado y dejado en un día, actualmente sigue en búsqueda de empleo.

Sin embargo, Adriá Úbeda piensa todo lo contrario. Cree que a veces es necesario amoldarse a lo que uno tiene en ese momento aunque no nos guste para poder ganar experiencia y cuando llegue la oportunidad laboral que sí queremos realmente "arrasar".

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