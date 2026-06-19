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Paco Marhuenda admite que trabaja con las hijas de ZP: "Porque seas la hija de alguien, no te tiente que perjudicar"

El periodista ha reconocido que en 'La Razón', medio que dirige, contrataron a Alba y Laura Rodríguez. El compromiso laboral sigue hoy vigente según tiene entendido Marhuenda, que añade que a parte de cumplir con los plazos estipulados, las tarifas son razonables muy distintas a las investigadas en el 'caso Plus Ultra' que implica a Zapatero.

Marhuenda, hijas ZP

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Explica en primer lugar que no conoce personalmente a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, sí a su padre, con el que dice coincidir solo en distinguir el día de la noche: "Nos llevamos ideológicamente fatal, estamos en las antípodas".

Paco Marhuenda ya ha reconocido con anterioridad que 'La Razón', periódico del que es director, mantiene un contrato en vigor con la empresa de las hijas del expresidente Zapatero, 'What the Fav'. Especifica que se encargaban de parte del contenido sobre 'E-Games', las competiciones de distintos videojuegos, sector al alza desde hace ya unos años. Recuerda que al ser consultado por la colaboración, no puso inconvenientes: "Porque seas la hija de alguien, no te tiente que perjudicar y ellas han cumplido satisfactoriamente".

Recientemente, según cuenta el periodista, en 'La Razón' se plantearon dar por concluido el contrato ante las informaciones que vinculan a la agencia de comunicación de las hijas de ZP con presuntos cobros desproporcionados de la supuesta trama que lideraría su padre. Cuenta Marhuenda que él se opuso, argumentando no querer prejuzgar: "No las vamos a condenar, vamos a ser coherentes".

¿10.000 euros por segundo?

El pago que Inteligencia Prospectiva habría satisfecho por un vídeo realizado por 'What the Fav', equivaldría a 10.000 euros por cada segundo de ese trabajo. Marhuenda niega rotundamente pagar una cifra ni mucho menos parecida. No tiene tampoco problema ninguno en decir públicamente que hasta este momento la relación laboral con las hojas de Zapatero ha sido del todo satisfactoria: "Han mantenido el ritmo de entregas previsto, a un precio, me dijeron, muy razonable".

No obstante no deja de verse sorprendido por la reacción del entorno de Zapatero tras la comparecencia del expresidente en la Audiencia Nacional, analizando muy positivamente y favorable al expresidente la declaración ante el juez, y que a la postre ha derivado en la imputación de sus hijas: "Yo ahora dudo. No entiendo que un abogado tan bueno como el que tiene (...). Me asombra que le haya permitido hacer una comparecencia con esos agujeros", concluía.

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