El bulevar de Puente de Vallecas, al límite: drogas, apuñalamientos y amenazas al equipo de Espejo Público

Un equipo de Espejo Público se adentra en el bulevar acompañado por varios vecinos que describen un barrio cada vez más deteriorado. Uno de los hombres que frecuenta la zona reconoce que durante años estuvo enganchado a las drogas.

“Antes era mucho la heroína, ahora más la cocaína. Yo me pinchaba. Ahora estoy sin consumir porque me han operado del corazón”, explica. Pero asegura que el principal problema ya no es solo el consumo.

“Aquí hay mucha violencia. Todo el día con cuchillos”, relata mientras señala distintos puntos del bulevar.

Un apuñalamiento apenas 24 horas antes

La preocupación de los vecinos tiene un motivo reciente. Según cuentan al periodista Miguel Ángel Silva, el día anterior a la grabación se produjo un nuevo apuñalamiento en la zona.

Mientras el equipo recoge ese testimonio aparece la pareja del hombre herido. Se acerca hasta donde están grabando y pregunta visiblemente molesta a una vecina por qué está hablando con la prensa.

La tensión comienza a dispararse. La Policía irrumpe en plena grabación En ese momento aparece un furgón de la Policía Nacional.

Seis agentes bajan del vehículo y comienzan a identificar a varias de las personas concentradas en el bulevar. “Es para tener un control”, explica una vecina, que asegura que este tipo de actuaciones son habituales debido a los continuos incidentes que se producen en la zona.

Mientras tanto, Silva pregunta a quienes viven allí si llegan a acostumbrarse al fuerte olor que invade la plaza. La respuesta es inmediata. El olor a orina, explican, forma parte del día a día.

“¡Fuera, fuera!”

La presencia de las cámaras no tarda en despertar la hostilidad de algunos de los presentes. Varios individuos comienzan a increpar al periodista y al cámara, asegurando que no podían grabar allí.

Los gritos de “¡Fuera, fuera!” se suceden mientras algunos llegan incluso a seguir al equipo durante varios metros. La tensión obliga a continuar el reportaje bajo la vigilancia de los agentes, que mantienen identificando a varias personas mientras la situación se va calmando.

Un barrio que pide ayuda

Los vecinos aseguran que el bulevar lleva tiempo degradándose. Hablan de droga consumida a plena luz del día, de peleas prácticamente constantes y de una sensación de inseguridad que les ha obligado a cambiar sus rutinas.

Denuncian que la convivencia se ha vuelto cada vez más complicada y reclaman soluciones urgentes para recuperar un espacio que, según dicen, ha tocado fondo.

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