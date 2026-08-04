Javier Cámara desata las risas en El Hormiguero al relatar un divertido error infantil

Javier Cámara acudió al plató junto a Alexandra Jiménez y sorprendió al contar que durante años creyó ser el niño de unas fotos familiares, hasta que su entorno le aclaró que era su primo.

La anécdota dio paso a las bromas sobre la infancia, donde Alexandra Jiménez también provocó risas al recordar cómo heredaba la ropa de su hermana.

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