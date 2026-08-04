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El Hormiguero
Javier Cámara desata las risas en El Hormiguero al relatar un divertido error infantil
El actor reveló una divertida confusión familiar que marcó su infancia.
Javier Cámara acudió al plató junto a Alexandra Jiménez y sorprendió al contar que durante años creyó ser el niño de unas fotos familiares, hasta que su entorno le aclaró que era su primo.
La anécdota dio paso a las bromas sobre la infancia, donde Alexandra Jiménez también provocó risas al recordar cómo heredaba la ropa de su hermana.
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