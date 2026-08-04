¿Qué sucede si compras la falsificación de la nueva camiseta de España?: "Te pueden sancionar"

Ya ha salido la nueva camiseta de la Selección Masculina de Fútbol. Sí, la de las dos estrellas que representan esa segunda victoria española en el Mundial de Fútbol. Y aunque las tiendas de falsificaciones ya la habían sacado con antelación, esta es la oficial. Para comprarla, largas filas de personas frente a la tienda en pleno centro de Madrid.

Algunos la han reservado y otros rezan porque no se agoten antes de que llegue su turno de entrar a la tienda. La camiseta cuesta lo mismo que la que solo tenía esa primera estrella: 100 euros.

Hay personas que llevan en la cola desde las 8 de la mañana. "Si la quieren los niños hay que pagarla", cuenta una mujer. Y es que la ilusión no solo corre por las venas de los que hemos presenciado esas dos victorias, sino que los más pequeños lo viven como la primera vez que vieron a España hacerse con la Copa del Mundo.

"Es tan bonita como el país y como la gente de este país", expresa emocionado uno de los hombres que ya se ha hecho con esta reliquia de la historia de España. Como dice nuestro presentador, Miquel Valls: "Qué mensaje de paz en medio de tanta guerra" el que nos regala este aficionado.

"Produce daños en la propiedad intelectual"

Tan solo dos días después de ganar el Mundial, ya habían salido las falsificaciones de esta camiseta tan esperada. Tanto por la calle como en páginas de venta online, podemos encontrar desde hace semanas las dos estrellas encima del escudo de España.

Nuestra abogada, Montse Suárez, nos explica si comprar algo ilegal es delito. La experta indica que no es ilegal como tal pero "si te pillan in fraganti con el top manta, la Policía Local te pueden sancionar". Ahora, en cuanto al mantero, ¿le puede pasar algo? "No le van a sancionar por la policía y los jueces entienden que hay una mafia detrás que se lleva parte, por no decir el 99% del importe de esa camisa".

"Este fervor patriotismo produce daños en la propiedad intelectual y en eso el legislador también ataca. Quien fabrica contribuye con un fin comercial pero sí que está cometiendo un delito contra la propiedad intelectual", explica la abogada.

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