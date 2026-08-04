Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 4 de agosto

“Historia de la televisión y del verano”: el momento de oro de Javier con ‘Tractor amarillo’

Roberto Leal ha asegurado que el concursante no es “consciente” de las grandes páginas que está dejando en Pasapalabra gracias a sus actuaciones improvisadas.

“Historia de la televisión y del verano”: el momento de oro de Javier con ‘Tractor amarillo’

“Historia de la televisión y del verano”: el momento de oro de Javier con ‘Tractor amarillo’

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Entre las canciones del verano que Pasapalabra está repasando en La Pista, la que les ha tocado a Javier y a David en este duelo es una auténtica joya. Les ha hecho remontarse al año 1992 y Roberto Leal la ha descrito como “gran clásico”. Sin embargo, sólo uno de los dos concursantes se la sabía: ¿Alejandro Amenábar o Jimmy Neutrón? Son los sorprendentes motes con los que les han bautizado en El Hormiguero.

Vídeo: Momento 1

Ha sido Javier quien ha hecho pleno, aunque Roberto le ha animado a hacer “historia de la televisión y del verano”. El concursante primero se ha asegurado de la victoria al acertar ‘Tractor amarillo’. Después, ante la insistencia del presentador, ha hecho la versión lírica de este temazo. El plató lo ha celebrado con euforia.

“Esto es oro, tú no eres consciente”, le ha asegurado Roberto a Javier. Incluso ha bromeado con que son momentos que se estudiarán en las universidades. ¡No te pierdas en el vídeo este momentazo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Final de infarto en AlaZ: Javier rompe el empate y pierde ante David... ¡en el último segundo!

Final de infarto en AlaZ: Javier rompe el empate y pierde ante David... ¡en el último segundo!

“Historia de la televisión y del verano”: el momento de oro de Javier con ‘Tractor amarillo’

“Historia de la televisión y del verano”: el momento de oro de Javier con ‘Tractor amarillo’

La reacción de Juan Ibáñez tras aceptar un todo o nada en La Pista... y ver cómo Damián Mollá hace pleno

La reacción de Juan Ibáñez tras aceptar un todo o nada en La Pista... y ver cómo Damián Mollá hace pleno

“Tenemos motes para los concursantes”: Así llaman a Javier y a David en El Hormiguero
Mejores momentos | 4 de agosto

“Tenemos motes para los concursantes”: Así llaman a Javier y a David en El Hormiguero

Marina San José
ENTREVISTA

El éxito de Marina San José siempre ha estado respaldado por sus padres, Ana Belén y Víctor Manuel

Paula
En directo

La razón que llevó a Paula a durar un día en el trabajo: "No era mi sitio"

Paula Lapeña nos cuenta en directo los motivos por los que abandonó su nuevo puesto de trabajo habiendo estado sólo un día.

Pepa gafas
En plató

Recomendaciones para ver el eclipse solar: gafas homologadas que cumplan con la normativa ISO

Es importante seguir unas recomendaciones y tener unas gafas homologadas para ver el próximo eclipse total de Sol, así evitarás daños irreversibles en la retina.

Descuartizado

La hermana del hombre descuartizado tras descubrir quién fue el asesino: "No sé qué se le pasó por la cabeza"

Natalia

Natalia, vecina de Ceuta de 22 años: "De noche salgo acompañada de un adulto"

Temor en Vallecas.

El bulevar de Puente de Vallecas, al límite: drogas, apuñalamientos y amenazas al equipo de Espejo Público

Publicidad