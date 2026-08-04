“Historia de la televisión y del verano”: el momento de oro de Javier con ‘Tractor amarillo’

Entre las canciones del verano que Pasapalabra está repasando en La Pista, la que les ha tocado a Javier y a David en este duelo es una auténtica joya. Les ha hecho remontarse al año 1992 y Roberto Leal la ha descrito como “gran clásico”. Sin embargo, sólo uno de los dos concursantes se la sabía: ¿Alejandro Amenábar o Jimmy Neutrón? Son los sorprendentes motes con los que les han bautizado en El Hormiguero.

Vídeo: Momento 1

Ha sido Javier quien ha hecho pleno, aunque Roberto le ha animado a hacer “historia de la televisión y del verano”. El concursante primero se ha asegurado de la victoria al acertar ‘Tractor amarillo’. Después, ante la insistencia del presentador, ha hecho la versión lírica de este temazo. El plató lo ha celebrado con euforia.

“Esto es oro, tú no eres consciente”, le ha asegurado Roberto a Javier. Incluso ha bromeado con que son momentos que se estudiarán en las universidades. ¡No te pierdas en el vídeo este momentazo!

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