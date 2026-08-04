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El Hormiguero
Alexandra Jiménez revela en El Hormiguero la rara condición neurológica que padece
La actriz contó que sufre de una condición que le hace experimentar el dolor ajeno en su propio cuerpo.
Alexandra Jiménez acudió al plató junto a Javier Cámara para presentar su nueva película. Durante la charla, la intérprete se sinceró sobre su hipocondría y confesó que sufre sinestesia tacto-espejo, un fenómeno que le hace sentir dolor o roces físicos en su propio cuerpo al ver a otros.
La actriz explicó la intensa sensación que experimenta cada vez que observa a alguien hacerse daño. Además, aclaró que, aunque suene inusual, es un trastorno más común de lo que la gente piensa.
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