Alexandra Jiménez revela en El Hormiguero la rara condición neurológica que padece

Alexandra Jiménez acudió al plató junto a Javier Cámara para presentar su nueva película. Durante la charla, la intérprete se sinceró sobre su hipocondría y confesó que sufre sinestesia tacto-espejo, un fenómeno que le hace sentir dolor o roces físicos en su propio cuerpo al ver a otros.

La actriz explicó la intensa sensación que experimenta cada vez que observa a alguien hacerse daño. Además, aclaró que, aunque suene inusual, es un trastorno más común de lo que la gente piensa.

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