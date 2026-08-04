Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

Ya está a la venta la camiseta con las dos estrellas de la selección española de fútbol

Todos los detalles sobre la nueva camiseta de la selección española de fútbol con las dos estrellas de bicampeona del mundo. Precio y cómo comprarla.

La nueva camiseta de España con las dos estrellas

Así es la nueva camiseta con las dos estrellas de la selección española de fútbol | Adidas

Publicidad

La selección española de fútbol hizo realidad su segundo mundial de fútbol el pasado 19 de julio, imponiéndose a Argentina (1-0) con un gol de Ferran Torres en el MetLife Stadium de New Yersey. La segunda estrella se hizo realidad 16 años después del primer Mundial conquistado en Sudáfrica 2010, una gesta que sitúa a España como una de las grandes selecciones de la historia y la mejor del siglo XXI.

Muchos aficionados llevaban esperando desde ese 19 de julio para poder adquirir la camiseta oficial con la segunda estrella y la espera ha terminado. Adidas pone hoy martes 4 de agosto a la venta la esperada camiseta de la selección española de fútbol con la segunda estrella ya bordada, una por cada Copa del Mundo lograda (Sudáfrica 2010 y Estados Unidos 2026). La nueva equitación de España se puede adquirir desde las 10:00 horas a través de la App oficial de la marca deportiva, es la única forma para hacerse con la ansiada camiseta oficial con las dos estrellas.

Bajo el nombre Spain 26 Home Winners Jesey, todos los aficionados pueden reservarla por un precio de 100 euros (tanto la camiseta de hombre como la de mujer), una equitación con tecnología climacool para "una comodidad fresa, seca y sin distracciones".

"Clara expresión del espíritu de equipo, la Spain 26 Home Winners Jesey refleja el carácter y el estilo que definen a uno de los equipos más famosos y legendarios del fútbol mundial. Cortado en un corte ajustado y elegante, el jersey ofrece una silueta moderna. Fabricado con tela interlock, ofrece comodidad y estructura, mientras que la tecnología adidas Climacool absorbe el sudor para un rendimiento sin distracciones", informa Adidas en su página web.

"Rematada con el escudo nacional y la característica tres rayas, esta camiseta local da vida a los vibrantes colores de la bandera española en una vibrante celebración del fútbol", añade la conocida marca deportiva.

Precio de la camiseta de España con las dos estrellas

La primera equipación es de color rojo, mangas en azul, el escudo de la Real Federación Española de Fútbol con las dos estrellas bordadas y el emblema FIFA World Champions 2026 con la Copa del Mundo en el pecho.

La camiseta oficial de España con las dos estrellas tiene un precio de 100 euros tanto la de hombres como la de mujeres, mientras que la camiseta para niños (Spain 26 Home Kids Winner Jersey) tiene un precio de 75 euros.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Carmen Pérez, la española que ha batido un récord en el Valle de la Muerte: "Llegó a haber 52 grados"

Carmen Pérez, ganadora de la Badwater

Publicidad

Deportes

La gorra viral de Ferran Torres en la celebración

Ferran Torres, sobre la gorra con el lema 'Make Spain Great Again': "No tenía nada que ver con la política"

Iris Tió posa con su medalla de oro en solo técnico en los Europeos de París

Iris Tió logra el oro en solo técnico en los Europeos de Natación Sincronizada de París

La nueva camiseta de España con las dos estrellas

Ya está a la venta la camiseta con las dos estrellas de la selección española de fútbol

Allan Nascimento, peleador brasileño de la UFC
Artes Marciales Mixtas

Muere Allan Nascimento, peleador brasileño de la UFC, a los 34 años

Gonzalo García firmando el contrato con el Fulham de Arbeloa
Real Madrid

OFICIAL: El Fulham ficha a Gonzalo por 40 millones de euros

Rafa Jódar durante el torneo de Washington
Tenis

Taylor Fritz frustra el sueño de Rafa Jódar en Washington

El número 9 del mundo impuso su experiencia en este tipo de superficies y terminó con el sueño de un Jódar que pese a la derrota estrenará el mejor ranking de su carrera: 15.

Rafa Jódar durante el Masters de Madrid
Tenis

Rafa Jódar, ante una hazaña insólita en la historia del tenis

El español ya roza el top 10 del ranking y si termina el año entre los ocho mejores disputará el torneo de Maestros.

Estrella Jiménez y Chiarra Cozza, campeonas del mundo en el Global Dance Open

Estrella Jiménez y Chiarra Cozza, campeonas del mundo en el Global Dance Open

Hansi Flick, en el primer amistoso de la pretemporada del Barcelona

Hansi Flick, sobre el 'nueve': "Tengo confianza total en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo"

Hugo Bravo y su reto solidario entre París y Sitges

Hugo Bravo, de París a Sitges corriendo por el cáncer infantil: "He vivido la vida en 36 días"

Publicidad