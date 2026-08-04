Ya está a la venta la camiseta con las dos estrellas de la selección española de fútbol

La selección española de fútbol hizo realidad su segundo mundial de fútbol el pasado 19 de julio, imponiéndose a Argentina (1-0) con un gol de Ferran Torres en el MetLife Stadium de New Yersey. La segunda estrella se hizo realidad 16 años después del primer Mundial conquistado en Sudáfrica 2010, una gesta que sitúa a España como una de las grandes selecciones de la historia y la mejor del siglo XXI.

Muchos aficionados llevaban esperando desde ese 19 de julio para poder adquirir la camiseta oficial con la segunda estrella y la espera ha terminado. Adidas pone hoy martes 4 de agosto a la venta la esperada camiseta de la selección española de fútbol con la segunda estrella ya bordada, una por cada Copa del Mundo lograda (Sudáfrica 2010 y Estados Unidos 2026). La nueva equitación de España se puede adquirir desde las 10:00 horas a través de la App oficial de la marca deportiva, es la única forma para hacerse con la ansiada camiseta oficial con las dos estrellas.

Bajo el nombre Spain 26 Home Winners Jesey, todos los aficionados pueden reservarla por un precio de 100 euros (tanto la camiseta de hombre como la de mujer), una equitación con tecnología climacool para "una comodidad fresa, seca y sin distracciones".

"Clara expresión del espíritu de equipo, la Spain 26 Home Winners Jesey refleja el carácter y el estilo que definen a uno de los equipos más famosos y legendarios del fútbol mundial. Cortado en un corte ajustado y elegante, el jersey ofrece una silueta moderna. Fabricado con tela interlock, ofrece comodidad y estructura, mientras que la tecnología adidas Climacool absorbe el sudor para un rendimiento sin distracciones", informa Adidas en su página web.

"Rematada con el escudo nacional y la característica tres rayas, esta camiseta local da vida a los vibrantes colores de la bandera española en una vibrante celebración del fútbol", añade la conocida marca deportiva.

Precio de la camiseta de España con las dos estrellas

La primera equipación es de color rojo, mangas en azul, el escudo de la Real Federación Española de Fútbol con las dos estrellas bordadas y el emblema FIFA World Champions 2026 con la Copa del Mundo en el pecho.

La camiseta oficial de España con las dos estrellas tiene un precio de 100 euros tanto la de hombres como la de mujeres, mientras que la camiseta para niños (Spain 26 Home Kids Winner Jersey) tiene un precio de 75 euros.

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