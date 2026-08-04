La reacción de Juan Ibáñez tras aceptar un todo o nada en La Pista... y ver cómo Damián Mollá hace pleno

Damián Mollá y Juan Ibáñez forman una de las parejas más míticas de la televisión gracias a El Hormiguero. Sin embargo, durante tres tardes han sido rivales en Pasapalabra y la competitividad ha acabado haciendo mella en el tercer y último duelo en La Pista. Uno ha terminado eufórico y el otro, hundido por haber aceptado una apuesta que ha perdido.

Con dos victorias para Juan, Roberto Leal le ha propuesto al inicio de este programa algo habitual para mantener la emoción en la prueba musical: un todo o nada. El invitado ha aceptado. Ha asumido el riesgo… y ha ocurrido lo que se teme en estos casos: Damián ha ganado este pulso y, por lo tanto, todo este duelo.

El primer fragmento ha sido suficiente ante una canción tan conocida como ‘Y.M.C.A.’. Damián ha hecho pleno y lo ha celebrado bailando la mítica coreografía, mientras Juan se quedaba mirando a Roberto. “Yo no tengo la culpa, has sido tú el que el que te has ofrecido”, le ha recordado el presentador. ¡Revívelo en el vídeo!

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