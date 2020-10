Es falso que las tarjetas de dióxido de cloro sirvan para combatir el coronavirus

Lo venden como "el desinfectante perfecto" para combatir el coronavirus. Como un producto innovador que reduce la carga viral y purifica el aire.

Son unas tarjetas que se hacen llamar 'saniti card', un producto esterilizador, supuestamente, válido para niños, adultos y personas de cualquier edad. Las recomiendan para salir a la calle con ellas, cuando tenemos que ir a sitios como hospitales, oficinas de trabajo, en el transporte público o incluso a restaurantes.

Las publicitan a través de Facebook, pero ojo, porque no hay evidencias científicas de que estas tarjetas de dióxido de cloro limpien el ambiente de coronavirus.

Por el momento se han popularizado, sobre todo, en países como México o Bolivia. Y mucha atención porque en Estados Unidos ya se han prohibido. Por el momento no han llegado a España pero ya les advertimos: no se fíen. Varios científicos ya han dado la voz de alarma señalando que este tipo de tarjetas para eliminar el Covid-19 no sirven de nada.

Más información en VERIFICA A3N y en ANTENA3.COM