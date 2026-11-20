Mejores momentos | 20 de noviembre
Laura resuelve un panel de 920 euros en tan solo dos tiradas
Laura solo ha tenido que tirar de la ruleta en dos ocasiones como para hacerse con un espectacular premio de 920€. ¡No te lo pierdas!
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La suerte no ha estado del lado de Antonio que, tras utilizar el gajo de Todas las vocales y dejar el panel a punto de caramelo, se veía obligado a ceder el turno tras caer en la Quiebra.
Laura, consciente de la enorme oportunidad que le había dejado su compañero, tenía que recoger la mayor cantidad de dinero antes de quedarse sin letras para pedir. Una gesta que ha conseguido en tan solo dos tiradas: la primera, al Premio para ganar un cepillo de dientes valorado en 320€, y la segunda a la casilla de 150€ para multiplicarla por cuatro.
Así, en dos movimientos estelares, la concursante se ha plantado con un marcador total de 920€. Una cifra que no la ha llevado a pensar más de la cuenta, optando por resolver el panel y celebrar junto al público esta ola tan merecida.
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