Antonio se ha colado en la Gran Final y lo ha hecho con dos sobres que le ofrecía Brian. El primero, una vocal extra; el segundo, cinco segundos más para pensar la respuesta. Así, el concursante hacía girar la pequeña ruleta de la última prueba del programa, ya soñando con el preciado coche.

Al principio del día, Antonio se había declarado fan del cine. Por eso, las esperanzas se han disparado cuando en el panel rezaba la pista “Película y actriz”. Unas esperanzas que se han vuelto a multiplicar cuando las letras que pedía se iluminaban en la pantalla.

“El ser querido y Victoria Luengo”, leía en tan solo tres segundos para, de este modo, coronarse como absoluto campeón de La ruleta de la suerte. Jorge Fernández ha abierto el sobre y, a pesar de no haber un premio de cuatro ruedas, sí le ha permitido sumar 4.000€ al resultado final para marcharse del plató con nada menos que 5.900€. ¡Enhorabuena!