Joseba Arguiñano ha querido unir lo mejor del mar y de la montaña en un solo plato. De este modo, ha preparado una exquisita receta de sepia con patatas y panceta crujiente de lo más apetecible. Tanto es así que el cocinero y su invitada, Mamen Mendizábal, eran casi incapaz de resistir la tentación de probar el plato antes de llegar a la mesa. “¡Qué maravilla!”, exclamaba el propio Joseba ante la buena pinta del guiso. ¿Quieres aprender a prepararlo? Toma nota.

Ingredientes (2 p.)

4 sepias pequeñas limpias

3 patatas

2 lonchas de panceta

1 cebolla

3 dientes de ajo

1 cucharada de pimiento choricero

1 cucharada de pimentón dulce

125 ml de vino blanco

1 l de caldo de pescado

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Corte 1

Pochar, 10-12 min.

Corte 2

Cocinar, 30 min.

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica 2 ajos y la cebolla e introdúcelos en la cazuela. Deja pochar a fuego medio durante 12-15 minutos, hasta que se caramelicen.

Trocea los cuerpos de las sepias y los tentáculos, sazona y agrégalos a la cazuela. Rehoga bien durante un par de minutos. Incorpora las patatas peladas y cascadas. Añade el pimentón y la pulpa de choricero. Remueve, moja con el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. Vierte el caldo, tapa y cocina el guiso durante 30 minutos. Rectifica de sal.

Para el majado, pela 1 ajo, trocéalo y ponlo en el mortero. Maja, añade unas hojas de perejil (al gusto) y sigue majando. Agrega una pizca de sal y ve añadiendo aceite poco a poco mientras remueves hasta que emulsione.

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Corta la panceta en bastones y dóralos hasta que queden crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina y dales un toque de sal.

Sirve el guiso de sepia en platos hondos, esparce por encima la panceta crujiente y moja con el majado de ajo y perejil. Decora con una hoja de perejil.

Consejo

Para que la panceta quede bien crujiente, es recomendable escurrirla sobre papel absorbente porque si se mantiene con el aceite se reblandece.

Consejo

Si ves que el guiso está muy caldoso, puedes machacar un par de trozos de patata e incorporarlas trituradas para que se mezclen con el caldo y le den cuerpo.