Laura ha sido la encargada de inaugurar el primer panel de La ruleta de la suerte. Tirada a tirada y letra a letra, parecía que la concursante iba a ser capaz de superar la prueba por cuenta propia. Sin embargo, con 350€ acumulados, ha caído en un Pierde turno para dar paso a Carolina.

La concursante recogía el testigo para tratar de hacerse con la máxima cantidad de dinero posible en las tiradas que le quedaban disponibles antes de quedarse sin consonantes. Un reto que la ha llevado a colocarse con los mismos 350€ que su compañera.

Ya con la respuesta clara, Carolina ha caído en el Me lo quedo y no ha esperado para utilizarlo. Ha robado el dinero directamente del marcador de Laura para resolver el panel y, de este modo, llevarse la primera ola del día por 700€. ¡Muy buena estrategia!