Almudena Herrero fue uno de los personajes más mediáticos de los años 2000. La cantante bilbaína saltó a la fama en 2002, tras conquistar al galán del cine italiano Fabio Testi, con quien estuvo hasta 2008.

Fabio Testi traicionó a Almudena Herrero, quien, tras descubrir su infidelidad, puso fin a la relación y se apartó de la vida pública. Sobrepasada por la fama y la televisión, pasó dos décadas en la sombra, hasta ahora.

Esta tarde, Almudena Herrero reaparece y se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de lo que ha ocurrido durante estos 20 años. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!