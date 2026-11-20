A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Almudena Herrero, expareja de Fabio Testi
Tras 20 años apartada de la vida pública, la artista que conquistó al gran galán del cine italiano, Almudena Herrero, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles.
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Almudena Herrero fue uno de los personajes más mediáticos de los años 2000. La cantante bilbaína saltó a la fama en 2002, tras conquistar al galán del cine italiano Fabio Testi, con quien estuvo hasta 2008.
Fabio Testi traicionó a Almudena Herrero, quien, tras descubrir su infidelidad, puso fin a la relación y se apartó de la vida pública. Sobrepasada por la fama y la televisión, pasó dos décadas en la sombra, hasta ahora.
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Esta tarde, Almudena Herrero reaparece y se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de lo que ha ocurrido durante estos 20 años. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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