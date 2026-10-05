Elecciones generales: los sondeos apuntan a una victoria de la derecha

Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre. Ha sido un fin de semana de reflexión para el presidente del Gobierno ante un posible adelanto electoral después de que el Congreso de los Diputados rechazara el pasado viernes 2 de octubre los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo. Finalmente, adelanta elecciones.

Los principales sondeos apuntan a un mismo escenario para las elecciones: un triunfo del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. En la encuesta de El País, el Partido Popular sería la fuerza más votada, aunque con una ventaja de tan solo cuatro puntos sobre el PSOE. Vox sería, en este caso, el único partido que crecería respecto a las elecciones anteriores. Este avance permitiría que el bloque de derechas se mantuviera en torno al 50% de los apoyos.

Otro sondeo, el de Sigma Dos para El Mundo, también sitúa al PP como ganador. En este caso, la distancia con los socialistas sería más amplia y alcanzaría los siete puntos. Uno de los datos llamativos de esta encuesta es que todos los partidos bajarían respecto a las elecciones anteriores, mientras que, al igual que en el sondeo de El País, Vox sería la excepción. De este modo, la suma de las derechas superaría los 200 escaños.

Por su parte, El Español coincide con los dos sondeos anteriores y sitúa al PP como ganador con 143 escaños. Vox se dispararía hasta los 62 diputados, lo que elevaría la suma del bloque de derechas hasta los 205 escaños, superando así la mayoría absoluta. En el bloque de izquierdas, el PSOE se quedaría en 106 escaños y Sumar bajaría hasta los seis.

Sin embargo, en este cruce de porcentajes y proyecciones, los datos del CIS ofrecen un escenario diferente. En su último estudio, publicado el pasado 14 de septiembre, el organismo sitúa al PSOE como primera fuerza política, con un 31% de los votos y una ventaja de 5,5 puntos respecto al PP, que obtendría el 25,5% de los apoyos. Vox sería tercero, con el 16,6% de los votos, y Sumar, cuarto, con un 5,7%. Podemos subiría un punto en intención de voto, según la estimación del organismo presidido por José Félix Tezanos.

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