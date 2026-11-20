Mirar el móvil antes de dormir puede convertirse en un obstáculo para descansar, pero no necesariamente por la luz de la pantalla. El doctor Eduard Estivill ha explicado en La Mesa que el principal problema está en la estimulación que recibimos mientras navegamos por el teléfono y en cómo esta actividad mantiene nuestro cerebro activo cuando debería empezar a desconectar.

Aunque la luz es uno de los elementos que intervienen en la producción de melatonina, la sustancia que ayuda a regular el sueño, Estivill considera que el efecto de las pantallas ha cambiado con los modos nocturnos que incorporan los dispositivos. "Pero ahora ya es un mito un poco esto del móvil, porque hemos de vivir en la sociedad que vivimos, con lo cual hemos de pactar con el móvil", ha señalado.

El algoritmo mantiene nuestro cerebro conectado

Para el especialista, el problema actual no es tanto la luz como la hiperestimulación que provoca el contenido que consumimos. Estivill ha explicado que, cuando vemos algo que nos interesa, el propio algoritmo nos ofrece más publicaciones y vídeos similares, haciendo que sigamos pendientes de la pantalla.

"El problema no es la luz ahora, es la hiperestimulación que provoca simplemente el ir pasando rápidamente algo que te interesa", ha advertido. Esa sucesión de contenidos mantiene el cerebro conectado y dificulta que el sueño aparezca de forma natural.

"El sueño viene solo, pero has de dejarlo salir"

Estivill ha recordado que dormir no es algo que podamos forzar. "Cuanto más quieres dormir, menos lo consigues. El sueño viene solo, pero has de dejarlo salir", ha explicado.

El doctor ha insistido en que llegamos a la noche hiperconectados, no solo por las pantallas, sino también por todo lo que sucede durante el día. Por eso, considera fundamental aprender a desconectar para permitir que el cerebro entre progresivamente en el estado necesario para descansar.