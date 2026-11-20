Mejores momentos | 20 de noviembre
Laura no sabe qué hacer en el Panel con Bote y pide ayuda a Jorge Fernández: “¿Qué me recomiendas?”
La indecisión puede ser una gran enemiga en La ruleta de la suerte y Laura lo ha vivido en sus propias carnes cuando se veía obligada a pedir ayuda a Jorge Fernández durante el Panel con Bote.
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No es fácil tomar siempre las decisiones correctas en La ruleta de la suerte. Un paso en falso puede derrumbar todo lo construido durante tiradas. Sin embargo, si hay un momento en el que merece la pena arriesgarse, ese es el Panel con Bote.
Laura se ha enfrentado a un mar de dudas durante esta prueba. La concursante había logrado acumular 300€; sin embargo, debía alcanzar los 720€ para pasar a la Gran Final. Todo ello con un Bote de 1.450€ dando vueltas.
“¿Qué hago?”, ha preguntado directamente a Jorge Fernández: “Dime, Jorge, ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas?”. El presentador le daba todas las opciones posibles y, todavía sin saber cómo actuar, se ha girado hacia el público para consultar con la audiencia.
Finalmente, tras idas y venidas en las que parecía que iba a tirar, Laura ha optado por plantarse y llevarse el marcador. ¿Tú qué habrías hecho? Dale play al vídeo de arriba para ponerte en su piel.
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