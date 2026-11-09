Macarena Gómez 'obliga' a Pablo Motos a probar su "excitante" hobby: "Sino, no vuelvo a tu programa"

Macarena Gómez ha visitado El Hormiguero para compartir una noche llena de anécdotas, humor y momentos inesperados. La actriz ha repasado algunos de los momentos más destacados de su trayectoria y ha mostrado su personalidad arrolladora.

En este momento, la invitada ha revelado que le encantaría encarnar a Tom Rider porque le encanta la acción. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a todos ha sido que la intérprete ha contado que ha sido paracaidista.

Macarena ha revelado que su pareja lo ha sido de manera profesional y ella comparte este "excitante" hobby e incluso ha retado al propio Pablo Motos a saltar con ella. "Sino no vuelvo a tu programa", ha dicho entre risas la actriz. ¡Imperdible!