Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Se atreverá?

Macarena Gómez 'obliga' a Pablo Motos a probar su "excitante" hobby: "Sino, no vuelvo a tu programa"

La actriz ha hablado sobre su pasión por tirarse en paracaídas y ha retado al presentador a acompañarle en su último salto.

Macarena Gómez 'obliga' a Pablo Motos a probar su "excitante" hobby: "Sino, no vuelvo a tu programa"

Publicidad

Macarena Gómez ha visitado El Hormiguero para compartir una noche llena de anécdotas, humor y momentos inesperados. La actriz ha repasado algunos de los momentos más destacados de su trayectoria y ha mostrado su personalidad arrolladora.

En este momento, la invitada ha revelado que le encantaría encarnar a Tom Rider porque le encanta la acción. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a todos ha sido que la intérprete ha contado que ha sido paracaidista.

Macarena ha revelado que su pareja lo ha sido de manera profesional y ella comparte este "excitante" hobby e incluso ha retado al propio Pablo Motos a saltar con ella. "Sino no vuelvo a tu programa", ha dicho entre risas la actriz. ¡Imperdible!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Macarena Gómez en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Macarena Gómez en El Hormiguero

Carlos Latre investiga a Pablo Motos al más puro estilo Glòria Serra

“Un hombre al que llaman el pelirrojo”: Carlos Latre investiga a Pablo Motos al más puro estilo Glòria Serra

¡Espectacular! El 'bonito' homenaje gastronómico de David de Jorge a Macarena Gómez

¡Espectacular! El 'bonito' homenaje gastronómico de David de Jorge a Macarena Gómez

politica
El Hormiguero

“Hay una falta de tolerancia brutal”: Macarena Gómez reflexiona sobre la polarización de la sociedad

Macarena Gómez 'obliga' a Pablo Motos a probar su "excitante" hobby: "Sino, no vuelvo a tu programa"
¿Se atreverá?

Macarena Gómez 'obliga' a Pablo Motos a probar su "excitante" hobby: "Sino, no vuelvo a tu programa"

Moisés en Alaz, Pasapalabra
AlaZ | 9 de noviembre

“Me arrepiento”: Moisés elige la cautela del empate con David en AlaZ... ¡cuando podría haber ganado!

El concursante alfareño ha descubierto que, de haber arriesgado, habría conseguido llegar a 23 aciertos, un listón que su rival no habría alcanzado.

Ken Appledorn en Pasapalabra
Mejores momentos | 9 de noviembre

La historia detrás de la nueva pedida de Ken Appledorn a Jorge Cadaval: “Por fin tengo dinero para un anillo”

Roberto Leal ha felicitado a Ken Appledorn por la que será su tercera boda con Jorge Cadaval y ha descubierto todos los detalles de esa sorpresa que le dio en su cumpleaños.

Alejo Sauras en Pasapalabra

“¿No es peligroso?”: la reacción de Alejo Sauras al ver a David en acción en el ¿Dónde Están?

Alaska y Alejo Sauras en Pasapalabra

El insólito ataque de risa de Alejo Sauras intuyendo su derrota ante Alaska en La Pista

Manolo Sarria

Manolo Sarria recuerda la muerte de Juan Rosa, El Pulga: "Fue un martillazo tremendo en la cabeza"

Publicidad