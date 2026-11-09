Los vecinos de El Hierro, saturados ante la crisis migratoria: "No somos racistas, pero no puede ser que lleguen pateras todos los dias"

La isla de El Hierro está siendo escenario de un colapso migratorio por vía marítima en los últimos días. En lo que va de mes, ha recibido cerca de 5.000 personas, dentro de un total de casi 5.800 llegadas a Canarias. Solo durante el fin de semana fueron rescatadas alrededor de 1.300 personas a bordo de diez cayucos.

Hasta las 11:30 horas de este lunes, hora local canaria, nuestra reportera nos trasladaba el dato de que ya habían llegado tres embarcaciones a la isla.

"No somos racistas, sino realistas"

Los vecinos de El Hierro han intervenido este lunes en 'Espejo Público' para manifestar sus quejas ante la situación que les afecta. Cristian es uno de ellos y, antes de exponer su denuncia, ha querido aclarar que "no son racistas, sino realistas". "No puede ser que lleguen pateras todos los días", añadía, señalando al PSOE y a Cruz Roja, a quienes responsabiliza de esta situación y a los que llega a calificar de "mafias".

Susanna Griso discrepaba ante este último calificativo, especialmente en lo que respecta a las ONG: "Hacen su trabajo, tratando de atender a quienes llegan en situaciones muy vulnerables".

Firme en sus palabras, el vecino canario remarcaba que la llegada de pateras les afecta en "todo". Entre los problemas que enumeraba, mencionaba la atención médica, donde asegura que los migrantes que llegan tienen preferencia, las dificultades para bañarse en las playas, la basura acumulada en las calles y los malos olores.

"Cuando empiecen a pasar hambre, van a buscar alimento por donde sea"

Otra de las vecinas presentes, Ángeles, advertía de lo que ocurre en el CATE: "No se está visibilizando porque está alejado del ojo del vecino, pero la cantidad de alimentos que se están consumiendo diariamente por estas personas que están llegando hará que en algún momento falte la comida, como ya ha pasado". "Esta gente, cuando empiece a pasar hambre, va a buscar alimento por donde sea", añadía.

También mencionaba que, ante la cantidad de personas que están llegando, Cruz Roja se quedó sin dotación de ropa y calzado: "Estos inmigrantes estuvieron descalzos con la lluvia, sin camiseta y sin mantas". Por ello, señalaba una "mala coordinación" de la ONG, a la que acusaba de estar dejando "solos y vendidos" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Sandra Rodríguez, directora general de Protección de la Infancia, escuchaba estas palabras mientras negaba con la cabeza ante el "dolor" que, aseguraba, le provocaba que los vecinos de Canarias estén viviendo esta situación, pese a que los avisos de que algo así podía ocurrir llevan emitiéndose por parte del Gobierno canario desde hace "varios meses".

"Tendrían que haber tomado cartas en el asunto ayer, no hoy"

La experta hacía referencia a un "desbordamiento y colapso" de todos los recursos. Reclamaba que "la mirada esté puesta en Canarias", por lo que pedía que se active el mecanismo de protección civil de la UE y se refuerce la actuación de Frontex para que "estas personas no pierdan la vida en el trayecto". Asimismo, solicitaba la activación de recursos adicionales, entre ellos, la dotación de un hospital de campaña.

"Son nuestros representantes y nuestros políticos los que tendrían que haber tomado cartas en el asunto ayer, no hoy, porque se sabía que iba a pasar esto", respondía Ángeles ante la pregunta sobre quiénes eran los responsables de esta situación. Rodríguez se sumaba a sus exigencias dirigidas al Gobierno central.

La situación en El Hierro se encuentra al límite y lleva a preguntarnos si podría repetirse algo similar a lo ocurrido en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, una crisis que sigue manteniendo el descontento en la ciudad autónoma.

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