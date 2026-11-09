El CEO de Nvidia reconoce haber sido infiel a su mujer con una espía china y Trump lo respalda: "No hay excusa para lo que hice"

Parece una trama de película, pero lo cierto es que ha ocurrido en la vida real. El gigante tecnológico Nvidia va a investigar a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, después de que haya confesado que fue infiel a su mujer con una espía del Gobierno de China.

La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), ha informado de que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".

El director se ha mostrado conforme con esta decisión y asegura que "respalda plenamente" la misma y que cooperará. "Aunque la Junta Directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la Junta examinará toda la información disponible".

En su confesión Huang dijo: "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice". La supuesta espía, según los datos que se conocen estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín.

Por su parte, Donald Trump, parece respaldarlo y ha calificado de "honorable" al Jensen Huang. "Pienso que es un hombre honorable, pienso que probablemente tiene una excusa para eso. Tienen que escucharla. No, no le pueden hacer eso a la gente, él ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país", dijo.

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