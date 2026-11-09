"Lo grave es que las ayudas de la UE podrían haberse perdido": La periodista Beatriz Parera, sobre las cuatro investigaciones por Adamuz y Urda

La Fiscalía Europea ha abierto una segunda investigación por un posible fraude en el uso de fondos comunitarios destinados a mejorar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Esta vez, las pesquisas llegan tras el accidente ferroviario de Urda, en el que murieron 69 personas. El organismo europeo quiere esclarecer si el dinero concedido para renovar la infraestructura, mejorar la señalización y reforzar los sistemas de seguridad se utilizó realmente para los fines previstos.

En paralelo, los juzgados españoles investigan las causas y las posibles responsabilidades penales de ambos accidentes. En total, cuatro procedimientos relacionados con los dos siniestros, aunque con objetivos distintos, dos centrados en el destino de los fondos comunitarios y otros dos en esclarecer qué provocó las tragedias.

Investigan tres licitaciones que suman 136,4 millones de euros

En el caso de Urda, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha acudido a las sedes de Adif para recabar documentación. Los agentes buscan información sobre varios contratos adjudicados para modernizar la línea Madrid-Sevilla. Entre ellos, tres licitaciones que suman 136,4 millones de euros y que contemplaban actuaciones en los sistemas de protección de los trenes, señalización, detección y comunicaciones.

Uno de los contratos más importantes, adjudicado a Thales por cerca de 94 millones de euros, tenía como objetivo renovar las instalaciones de seguridad de la línea e implantar el sistema ERTMS. También se investigan actuaciones para renovar 63 desvíos ferroviarios y los circuitos de vía, los sistemas que permiten detectar la presencia de un tren en un tramo determinado. Entre los desvíos incluidos en el contrato se encuentran los de Urda, precisamente el lugar donde se produjo el accidente.

A estas cantidades se suman los 111 millones de euros de fondos europeos concedidos para la renovación de la línea en el tramo relacionado con Adamuz. La Fiscalía quiere comprobar cómo se gestionaron estas ayudas y si las obras financiadas se ejecutaron conforme a lo previsto. La cuestión es especialmente relevante después de que los dos accidentes hayan puesto bajo escrutinio el estado de la infraestructura y sus sistemas de seguridad.

"Las pesquisas van tranquilamente para un año"

La periodista Beatriz Parera advierte de la dimensión de lo que se está investigando "lo grave es que ahora mismo tenemos cuatro investigaciones de esos dos accidentes por esas ayudas que podrían haberse perdido". Y no será un proceso rápido. Parera calcula que las pesquisas pueden prolongarse alrededor de doce meses, "ya nos gustaría que la Fiscalía Europea y sus investigaciones fuesen un poco más rápidas, pero realmente no siguen el ritmo de la actualidad ni lo que sucede, esto va tranquilamente para un año", mientras tanto, siguen abiertas las preguntas sobre el destino de las ayudas europeas y sobre si las actuaciones que debían mejorar la seguridad de esta línea se llevaron a cabo como estaba previsto.

Ante la desconfianza del periodista Toni Cantó en la Fiscalía española, que considera que "está poniendo muchos palos en la investigación de Adamuz", Parera le respondía. Cree que las sospechas del colaborador no están "tan fundadas" porque, al margen de la Fiscalía, recuerda que hay dos procesos judiciales en localidades pequeñas sobre los dos últimos accidentes ferroviarios en los que existen "multitud de acusaciones populares personadas".

En este marco, aunque confía en la independencia de la Fiscalía, considera que, en caso de que no actúe de manera independiente, podrían intervenir estas acusaciones populares "presentando solicitudes que las dos magistradas podrían atender".

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