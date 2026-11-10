Esta noche, Can Yaman volverá a estar en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Can Yaman, uno de los actores turcos más reconocidos internacionalmente. El intérprete regresa al programa para charlar con Pablo Motos sobre sus últimos proyectos y repasar algunos de los momentos más destacados de una trayectoria que le ha llevado a conquistar al público de numerosos países, entre ellos España.

Durante la entrevista, Can Yaman compartirá algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera y hablará de su evolución como actor, así como de los retos que ha afrontado en sus últimos trabajos. Además, mostrará su lado más personal y contará algunas anécdotas de sus años delante de las cámaras.

Sobre él:

Can Yaman es un actor turco que alcanzó una gran popularidad internacional gracias a su participación en series como Erkenci Kuş (Pájaro soñador), Dolunay y Bay Yanlış. Su éxito le ha permitido desarrollar su carrera fuera de Turquía, participando en diferentes producciones internacionales y consolidándose como uno de los rostros más conocidos de la ficción televisiva.