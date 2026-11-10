Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, Can Yaman volverá a estar en El Hormiguero

El famoso actor turco regresa al programa para hablar de sus nuevos proyectos.

Can Yaman en El Hormiguero

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Can Yaman, uno de los actores turcos más reconocidos internacionalmente. El intérprete regresa al programa para charlar con Pablo Motos sobre sus últimos proyectos y repasar algunos de los momentos más destacados de una trayectoria que le ha llevado a conquistar al público de numerosos países, entre ellos España.

Durante la entrevista, Can Yaman compartirá algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera y hablará de su evolución como actor, así como de los retos que ha afrontado en sus últimos trabajos. Además, mostrará su lado más personal y contará algunas anécdotas de sus años delante de las cámaras.

Sobre él:

Can Yaman es un actor turco que alcanzó una gran popularidad internacional gracias a su participación en series como Erkenci Kuş (Pájaro soñador), Dolunay y Bay Yanlış. Su éxito le ha permitido desarrollar su carrera fuera de Turquía, participando en diferentes producciones internacionales y consolidándose como uno de los rostros más conocidos de la ficción televisiva.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Macarena Gómez en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Macarena Gómez en El Hormiguero

Carlos Latre investiga a Pablo Motos al más puro estilo Glòria Serra

“Un hombre al que llaman el pelirrojo”: Carlos Latre investiga a Pablo Motos al más puro estilo Glòria Serra

¡Espectacular! El 'bonito' homenaje gastronómico de David de Jorge a Macarena Gómez

¡Espectacular! El 'bonito' homenaje gastronómico de David de Jorge a Macarena Gómez

Macarena Gómez reflexiona sobre la polarización de la sociedad
El Hormiguero

“Hay una falta de tolerancia brutal”: Macarena Gómez reflexiona sobre la polarización de la sociedad

Macarena Gómez 'obliga' a Pablo Motos a probar su "excitante" hobby: "Sino, no vuelvo a tu programa"
¿Se atreverá?

Macarena Gómez 'obliga' a Pablo Motos a probar su "excitante" hobby: "Sino, no vuelvo a tu programa"

Moisés en Alaz, Pasapalabra
AlaZ | 9 de noviembre

“Me arrepiento”: Moisés elige la cautela del empate con David en AlaZ... ¡cuando podría haber ganado!

El concursante alfareño ha descubierto que, de haber arriesgado, habría conseguido llegar a 23 aciertos, un listón que su rival no habría alcanzado.

Ken Appledorn en Pasapalabra
Mejores momentos | 9 de noviembre

La historia detrás de la nueva pedida de Ken Appledorn a Jorge Cadaval: “Por fin tengo dinero para un anillo”

Roberto Leal ha felicitado a Ken Appledorn por la que será su tercera boda con Jorge Cadaval y ha descubierto todos los detalles de esa sorpresa que le dio en su cumpleaños.

Alejo Sauras en Pasapalabra

“¿No es peligroso?”: la reacción de Alejo Sauras al ver a David en acción en el ¿Dónde Están?

Alaska y Alejo Sauras en Pasapalabra

El insólito ataque de risa de Alejo Sauras intuyendo su derrota ante Alaska en La Pista

Manolo Sarria

Manolo Sarria recuerda la muerte de Juan Rosa, El Pulga: "Fue un martillazo tremendo en la cabeza"

Publicidad