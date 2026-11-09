“Hay una falta de tolerancia brutal”: Macarena Gómez reflexiona sobre la polarización de la sociedad

Macarena Gómez ha aprovechado su visita a El Hormiguero para reivindicar la libertad de expresión. La actriz, que ha elegido un conjunto azul para transmitir ese mensaje, ha reconocido que le preocupa la falta de tolerancia que percibe en la sociedad. “Hoy ya hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice”, ha asegurado, explicando que incluso cuando atiende a los medios tiene miedo de que sus palabras puedan generar polémica.

Para explicar lo que está ocurriendo, ha contado una anécdota reciente. Después de ensayar una obra de teatro, se fue a tomar algo con dos amigos a una terraza de Madrid. Mientras hablaban de política, una pareja de la mesa de al lado, que no estaba de acuerdo con sus opiniones, se levantó y les pidió que se marcharan.

“Nos dijo que nos fuéramos de su barrio”, ha recordado Macarena, que no daba crédito a lo ocurrido. La actriz les respondió que ella también pagaba impuestos en Madrid y que tenía el mismo derecho que ellos a estar allí.

Pablo Motos también ha mostrado su preocupación por la situación y ha advertido de que la tensión social podría acabar en violencia si sigue aumentando. Macarena ha coincidido en la necesidad de respetar las opiniones de los demás: “Hay una falta de convivencia, una falta de tolerancia brutal”, ha lamentado.