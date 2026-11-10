Santiago Abascal califica a Pedro Sánchez de "dictador" y defiende la "prioridad nacional" en vivienda

Este lunes, el líder de Vox, Santiago Abascal, visitaba la televisión pública, en concreto, 'La Revuelta', el programa de David Broncano. La polémica ya estaba servida antes de la hora a la que estaba citado, ya que se pudo conocer que el público fue seleccionado por una agencia contratada por el propio Abascal. Un dato que ha generado bastante controversia.

Allí, el líder de Vox llegaba a tildar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dictador". Aunque, según indicaba, "aún no ha conseguido tener todo el poder".

"Prioridad nacional" en materia de vivienda

Pero estas no han sido las únicas declaraciones polémicas que ha dejado la entrevista, sino que también se ponía sobre la mesa el tema de la vivienda, donde Abascal alardeaba de su reiterada y reclamada "prioridad nacional".

"Cada vez hay más demanda y hay menos oferta", sentenciaba Abascal mientras explicaba su motivo: "En España han entrado 6 millones de personas y no se construye más vivienda". De este modo, cargaba directamente contra la inmigración en el marco de la problemática de la vivienda, un asunto que ha cobrado mucha más fuerza en los últimos meses.

"Leyes desiguales entre hombres y mujeres"

Asimismo, el candidato a la presidencia del Gobierno por Vox ha criticado lo que, para él, son leyes desiguales entre hombres y mujeres. "Nosotros queremos defender a la mujer, pero no a costa de leyes que sean desiguales para ambos", decía. Al hilo de esto, deslizaba un argumento en relación con la violencia de género, ante la que rechazaba que "la simple denuncia llevara aparejada la detención".

Con estas palabras, Santiago Abascal defendía sus ideales y planes de cara a su posible llegada al Gobierno. Una posibilidad que, si se cumplen los pronósticos de las últimas encuestas, podría materializarse junto al PP tras las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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