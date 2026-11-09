Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AlaZ | 9 de noviembre

“Me arrepiento”: Moisés elige la cautela del empate con David en AlaZ... ¡cuando podría haber ganado!

El concursante alfareño ha descubierto que, de haber arriesgado, habría conseguido llegar a 23 aciertos, un listón que su rival no habría alcanzado.

Moisés en Alaz, Pasapalabra

“Me arrepiento”: Moisés elige la cautela del empate con David en AlaZ... ¡cuando podría haber ganado!

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

En cuanto ha tomado la decisión, se ha arrepentido. Moisés ha optado por plantarse en 22 aciertos, dando pie a un empate que David ha firmado. Sin embargo, se ha quedado con la espinita clavada de haber dado una respuesta más. Para mayor remordimiento, después ha descubierto que era correcta y, por lo tanto, que habría ganado.

El alfareño ha comenzado la prueba, jugando de la A a la Z, y ha sido él quien ha conseguido la mejor jugada de la tarde. Ha sido en su segundo turno y ha sumado once aciertos seguidos. Sin embargo, David ha sido más regular y ha terminado antes su primera ronda, ya con 22 letras en verde en sólo cuatro jugadas, una de ellas de diez respuestas de un tirón.

La tensión ha crecido cuando Moisés le ha dado alcance. Se repetía la situación de tablas del programa anterior, y dejando varios turnos con la misma incertidumbre. El riojano, con menos segundos ya en su marcador, ha tomado la iniciativa… plantándose. Ante la duda con una opción que tenía en mente, ha preferido ser conservador. En cuanto se han terminado sus segundos, ha afirmado: “Me arrepiento, pero es que no la tengo clara”. Y ha descubierto que habría llegado a 23 aciertos.

Por si fuera poco, dejaba su situación en manos de David. Es verdad que el barcelonés ya daba señales de no tener claras sus letras pendientes, y lo ha confirmado. Nuevo empate, esta vez a 22, con mucha emoción y alto nivel. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Empate épico en AlaZ: David se la juega, llega a 23 aciertos y Moisés le replica al límite

Empate épico en AlaZ: David se la juega, llega a 23 aciertos y Moisés le replica al límite

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Moisés en Alaz, Pasapalabra

“Me arrepiento”: Moisés elige la cautela del empate con David en AlaZ... ¡cuando podría haber ganado!

Ken Appledorn en Pasapalabra

La historia detrás de la nueva pedida de Ken Appledorn a Jorge Cadaval: “Por fin tengo dinero para un anillo”

Alejo Sauras en Pasapalabra

“¿No es peligroso?”: la reacción de Alejo Sauras al ver a David en acción en el ¿Dónde Están?

Alaska y Alejo Sauras en Pasapalabra
Mejores momentos | 9 de noviembre

El insólito ataque de risa de Alejo Sauras intuyendo su derrota ante Alaska en La Pista

Manolo Sarria
ENTREVISTA

Manolo Sarria recuerda la muerte de Juan Rosa, El Pulga: "Fue un martillazo tremendo en la cabeza"

Miguel Lago
EN PLATÓ

Miguel Lago responde a los rumores de romance con Isabel Díaz Ayuso: "Me parece muy triste que hagan esto con una mujer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha roto su relación con Alberto González Amador. Tras la ruptura, salen a la luz rumores de un posible romance entre la política y Miguel Lago.

Samantha Vallejo-Nágera
¿Qué se cuece?

Los secretos de la repostería española, de la mano de Samantha Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera nos cuenta cómo hacer los churros, rosquillas o buñuelos perfectos. Un recorrido por la repostería típica española en su sección más dulce.

Perro Carmen

Intentan engañar a Carmen con falsos rescates de su perro: "Me dicen que les haga un bizum o lo matan"

Reposo

Reposo se enfrenta a los jóvenes que asesinaron a su hijo en el juicio: "La ley del menor es muy blanda, eso no es justicia"

Ingeniero

Un hombre fallece aplastado en un túnel de lavado: "Debió interpretar que había acabado el ciclo e intentó entrar"

Publicidad