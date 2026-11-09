AlaZ | 9 de noviembre
“Me arrepiento”: Moisés elige la cautela del empate con David en AlaZ... ¡cuando podría haber ganado!
El concursante alfareño ha descubierto que, de haber arriesgado, habría conseguido llegar a 23 aciertos, un listón que su rival no habría alcanzado.
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En cuanto ha tomado la decisión, se ha arrepentido. Moisés ha optado por plantarse en 22 aciertos, dando pie a un empate que David ha firmado. Sin embargo, se ha quedado con la espinita clavada de haber dado una respuesta más. Para mayor remordimiento, después ha descubierto que era correcta y, por lo tanto, que habría ganado.
El alfareño ha comenzado la prueba, jugando de la A a la Z, y ha sido él quien ha conseguido la mejor jugada de la tarde. Ha sido en su segundo turno y ha sumado once aciertos seguidos. Sin embargo, David ha sido más regular y ha terminado antes su primera ronda, ya con 22 letras en verde en sólo cuatro jugadas, una de ellas de diez respuestas de un tirón.
La tensión ha crecido cuando Moisés le ha dado alcance. Se repetía la situación de tablas del programa anterior, y dejando varios turnos con la misma incertidumbre. El riojano, con menos segundos ya en su marcador, ha tomado la iniciativa… plantándose. Ante la duda con una opción que tenía en mente, ha preferido ser conservador. En cuanto se han terminado sus segundos, ha afirmado: “Me arrepiento, pero es que no la tengo clara”. Y ha descubierto que habría llegado a 23 aciertos.
Por si fuera poco, dejaba su situación en manos de David. Es verdad que el barcelonés ya daba señales de no tener claras sus letras pendientes, y lo ha confirmado. Nuevo empate, esta vez a 22, con mucha emoción y alto nivel. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
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