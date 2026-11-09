Revive la entrevista completa a Macarena Gómez en El Hormiguero

Una de las actrices más carismáticas de la ficción española, Macarena Gómez, ha sido la protagonista de una nueva noche en El Hormiguero. Durante su visita, ha compartido recuerdos, curiosidades de su profesión y algunas de las historias que han marcado su vida.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre uno de los momentos más angustiantes que ha vivido la invitada como madre. Según ha revelado, perdió a su hijo y angustiada, tuvo que andar buscándole "como loca".

Tras esto, Macarena ha hablado sobre su mayor hobby. La intérprete ha asegurado que le parece la actividad más "excitante" que ha probado y ha retado a Pablo Motos a acompañerle en su próximo salto.

Además, también ha habido tiempo para reflexiones algo más serias. La actriz, muy criticada por su posicionamiento político, se ha mostrado alarmada con la polarización actual y ha defendido la libertad de expresión y la paz.